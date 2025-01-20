人行貨幣政策司司長鄒瀾傳升任副行長　最快本周宣布

外媒透引述消息人士指，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾將升任副行長，成為人行最年輕的副行長。消息指，中央已完成對鄒瀾的考察，對其任命最快將於本周宣布。

報道指，鄒瀾在中國的互聯網金融風險、房地產風險處置等方面，積累較多一線經驗。一位與其有工作交集的人士稱，鄒瀾長期位於金融市場監管及風險處置一線，業務能力強，得到人行內部上下級讚賞。

鄒瀾生於1974年，早期曾分別任職於貨幣政策司、外匯交易中心，2003年人行成立金融市場司後，被調至該部門，在2019年7月出任金融市場司司長。2022年5月，鄒瀾接替離職的孫國峰，出任貨幣政策司司長一職。貨幣政策司為人行最核心的業務部門，在人行內部，有貨幣政策司為「一司」，市場司為「二司」的說法。

根據機構行政編制要求，人行的領導層配置為「一正四副」，即一名行長、4名副行長。目前行長為潘功勝，至於4位副行長分別為朱鶴新、宣昌能、陸磊及陶玲。其中，朱鶴新因兼任外管局局長一職，不佔人行編制，因此目前人行領導層為「一正三副」。待鄒瀾到任，他將成為人行最年輕的副行長。