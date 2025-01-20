m18講場：渣打一姐夥高層特地去小店食麵　為支持大型盛事？

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀（右二）、中國香港田徑總會主席關祺（中），聯同渣打銀行香港區財富管理及零售銀行業務主管文偉成（右一）、渣打銀行香港區中小企業銀行主管董美怡（左一）以及渣打銀行香港及台灣區公共事務、品牌及市場推廣主管關懿婷（左二）到參與「助小店 撐跑手」計劃的小店品嚐牛腩麵。

渣打香港公布，為進一步將香港盛事經濟擴展至更大層面，渣打香港馬拉松 2025（渣馬）今年推出「助小店 撐跑手」計劃，讓數百間賽道沿途小店以不同形式參與渣馬，令跑手和支持者投入渣馬熱鬧氣氛之餘，亦帶動人流刺激消費。

部分小店的舖面會化身渣馬跑手「打卡應援牆」，其餘小店則放置宣傳海報。渣馬賽事前（即2月7日起），參與計劃的小店向顧客派發限量應援頭巾，賽事當日（2月9日）更會於賽道沿途組成打氣小隊，為跑手加油，令氣氛更加熾熱。

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀，聯同中國香港田徑總會主席關祺及一眾渣打管理層，早前到訪參與計劃的小店光顧，並與店主就計劃分享交流，為小店打氣，同時亦感謝小店落力支持渣馬、支持跑手。他們先到天后小店「華姐清湯腩」品嚐牛腩麵，了解更多渣馬這項體育盛事對本地小店所帶來的經濟效益；其後轉往港式居酒屋「酒虎詩龍」參觀，欣賞店舖裝飾，與店主一起於「打卡應援牆」前合照留念，及後到訪大坑的「源品車仔麵茶餐廳」作為行程的最後一站。