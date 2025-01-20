龔成：找尋一生事業　先要有大方向...

男人最怕入錯入行，因為事業可說是男人生命中很重要的部分，甚至可影響一生的生活情況，而在現今的世代，女人的事業亦變得重要，同樣怕入錯行。

雖然這是生命中重要的部分，但不少人的重視程度仍未足夠，這樣說的原因，是因為很多人都不會定「一生的事業」，即是這個事業是終身事業，與你一生一世的。

一生事業的意思，是指很早已擁大方向，這不是被安排，不是隨便選擇，不是見步行步，而是有方向，要計劃，要經營的。或許你認為不需這麼嚴重，亦不見太多身邊人這樣做，這是因為這樣做的，大多是成功人士，以及做到心中理想職業的人。

的而且確，不少成功人士從小就有相當的事業心，在求學時期已準備甚至是前進中。這並沒有誇張，因為他們行「一生的事業」這個計劃，在小時候已清楚自己的目標與方向。

例如小時候已想做警察，做歌手，做設計師，做建築師，做生意人等，可能你認為這樣的「我的志願」很普通，根本每個人都有，並不是成功與否、做到與否的關鍵元素。

雖然這是每個人都有的小時候志願，但只有極少數人視為一生的職業，這就是成功與否的分別。即是說，大部分有會忘記了自己小時候的志願，又或到成長中途放棄了，而只有極少數人，在小時候已清楚自己將來做甚麼，而更重要的是，他們能一直堅持，向著這目標進發。

當他們小時候知道自己的志願後，就會牢記在心，並不斷提醒自己長大後要做到這職業，所以他們很知道努力的方向，並自求學時間起已不斷努力。

例如小時候對建築物有很大的興趣，從小已想做建築師，因此除了正常的學業外，平日也會多留意與建築有關的事物，以及相關的資訊，這是會主動做的事。同時由於得知做建築師好要有相關的學歷，因此擁有這學歷就成了基本的目標，這是求學時期的方向。

--目標就明確--

擁「一生的事業」的人比較起普通人，就是明確的目標方向，有些人大學所讀的科目與工作的無關，但擁一生事業的人，根本在很早前已計劃了，清楚知道自己要讀甚麼、學甚麼技能、考那些專業資格。不會到要選科時才想選那一科，不會到踏出社會時才選入那一行，更不會隨便選擇，這種很明確的方向，正是成就人做到「我的志願」的因素。

當人定下「一生的事業」後，不止在求學時已知要行的方向，在踏出社會後，就算不是立刻做到想做的事業，也會做一些踏腳石般的工作，令自己一步步向目標前進。

而最重要的一點，是一般人很易轉來轉去，及輕言放棄，做一陣子這職業，又轉去做其他職業，這樣並不會找到一生的事業。相反，視一生事業的人，不會隨便轉工，而是有計劃地做，更不會輕言放棄，因為自己從小已有這目標，這麼多年的努力，當然不會因小事而放棄。正正由於他們有明確的目標，因此成功的機會大大增加。

--每個人都最好找出--

因此，強烈建議大家找出自己「一生的事業」，這可憑自己的興趣、強項、渴望的、心底裏所想做的，而不是別人、社會所要求的。不要以為自己的理想職業與現實很遠，限制並不存在於社會上，只存在於自己的心中，當你認為自己做不到，就不會為此而努力，最後當然不會成功。

所以，肯承認自己理想職業，定將此定為目標，並一步步向前的人，不止總有一天能做到這職業，更會在這職業裏獲個大成功。

要知道，社會上喜歡自己職業，為自己職業而自豪的人，大多是從小就想做該職業，更定為一生的事業，因此，若你想成功，想做到理想的職業，盡早找出自己一生的事業，並一步步向前行，就能盡快做到。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)