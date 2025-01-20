新盤周一錄17宗成交　料明有全新盤登場

新盤市場於周一(20日)暫錄約17宗成交。另一方面，全新盤列隊登場，天水圍輕鐵天榮站上蓋第2期項目，預計明日公布銷售部署。

●北角皇都部署短期賣連天台特色戶

●啟德柏蔚森連沽兩伙

●天水圍天榮站新一期項目快將登場

●黃竹坑站海盈山第三輪銷售截收1,812票

●黃竹坑站揚海呎售約38,800元

●沙田星凱‧堤岸三房售1,177萬

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周一(20日)錄得一宗三房單位成交。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目於上周更新價單，推出全新付款計劃，買家可享最高九成按揭，並且免保費。是次售出5座47樓A室，實用面積673方呎三房，成交價1,177.9萬元，呎價約17,502元，買家正正採用上述付款計劃入市。全盤開售至今累售1,276伙，佔供應1,335逾95%。

●啟德澐璟夥中原推郵輪假期禮券

●啟德天瀧聯同美聯港置推郵輪假期套票

●何文田傲玟兩房成交價1,662萬

何文田一手樓盤傲玟，今(20日)以1,662萬元招標售出第3座12樓D室，單位實用面積939方呎，屬兩房間隔，呎價約17,700元。