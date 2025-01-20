新盤周一錄17宗成交 料明有全新盤登場
2025年01月20日 22:05
東網電視更多新聞短片
新盤市場於周一(20日)暫錄約17宗成交。另一方面，全新盤列隊登場，天水圍輕鐵天榮站上蓋第2期項目，預計明日公布銷售部署。
●北角皇都部署短期賣連天台特色戶
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周一(20日)公布部署農曆新年後以價單形式推售一房及兩房單位。集團營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目銷情理想，開售一周已招標售出10伙大單位，當中錄得兩組大手客，已套現約4億元。目前部署短期內推出連天台特色戶，屬四房兩套連儲物室間隔，以招標形式發售，估計該單位做價將會創項目新高。
●啟德柏蔚森連沽兩伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森，周一(20日)售出兩伙，總成交金額1,440.3萬元。當中，第3座11樓C室，實用面積392方呎 ，兩房間隔，廳房同向海景，成交價721萬元，呎價約18,393 。發展商指，柏蔚森系列自去年開售以來累售519伙，套現逾35億元。
●天水圍天榮站新一期項目快將登場
●黃竹坑站海盈山第三輪銷售截收1,812票
由嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，自開售後的第三輪銷售已於周一(20日)下午1時截票。發展商公布，今輪接獲1,812個購樓意向登記，按明日以價單形式發售78伙計，錄得超額認購逾22倍。另外，該盤亦將於周三(22日)推出21伙三房單位以招標形式發售，該批單位實用面積由861至915方呎。
●黃竹坑站揚海呎售約38,800元
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，今(20日)以3,651.08萬元售出第1B座28樓B室，為實用面積941方呎的三房連儲物室單位，呎價約38,800元。
●沙田星凱‧堤岸三房售1,177萬
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周一(20日)錄得一宗三房單位成交。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目於上周更新價單，推出全新付款計劃，買家可享最高九成按揭，並且免保費。是次售出5座47樓A室，實用面積673方呎三房，成交價1,177.9萬元，呎價約17,502元，買家正正採用上述付款計劃入市。全盤開售至今累售1,276伙，佔供應1,335逾95%。
●啟德澐璟夥中原推郵輪假期禮券
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，今(20日)公布聯同中原地產推出置業優惠。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日起至2月15日，經該行購入上述項目單位的首5名買家，均可獲贈價值約16.8萬元的歐洲郵輪豪華假期禮券，優惠總值84萬元，優惠先到先得，送完即止。
●啟德天瀧聯同美聯港置推郵輪假期套票
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，今(20日)公布夥拍美聯物業及香港置業推出置業優惠。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，由即日起至 明年2月15日，經美聯物業或香港置業購買上述項目一手單位的各首3名買家，即可獲贈價值約5萬元的「慶新春雙人郵輪假期套票」，每個代理行名額各3個，優惠總值約30萬元。
●何文田傲玟兩房成交價1,662萬
何文田一手樓盤傲玟，今(20日)以1,662萬元招標售出第3座12樓D室，單位實用面積939方呎，屬兩房間隔，呎價約17,700元。