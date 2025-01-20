美孚新邨三房呎售8520元　區內客以610萬接貨

市區藍籌盤呎價再跌穿九千元。荔枝角美孚新邨三房單位，減價50萬元沽出，每方呎成交價僅約8,520元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原梁嘉駿表示，鰂魚涌華蘭花園玉蘭閣高層C室，實用面積約385方呎，兩房間隔，叫價540萬元，現以518萬元沽出，呎價約13,455元，新買家為用家。

●中原陳家鴻稱，北角半山縉景臺2座高層B室，實用面積約420方呎，兩房間隔，去年底叫價約650萬元，放盤約一個多月，最終以628萬元成交，呎價約14,952元。

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九龍區

●利嘉閣謝國勳表示，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道9號低層D室，實用面積約716方呎，三房間隔，望街景，新買家為區內客，單位原先叫價660萬元，議價後以610萬元成交，呎價約8,520元。

●中原許永生稱，長沙灣宇晴軒1月暫錄約兩宗買賣，包括7座低層E室，實用面積約445方呎，兩房間隔，原先叫價665萬元，現減至645萬元沽出，呎價約14,494元，原業主於2008年11月以248萬元買入，持貨16年多帳面獲利397萬元。

●中原任展雄指，長沙灣居屋寶麗苑C座低層3室，實用面積約421方呎，兩房間隔，放售短短約1個月，未補價第二市場最初叫價370萬元，現以綠表368萬元易手，呎價約8,741元，新買家為同區上車客。

●利嘉閣徐錦榮稱，奧運站凱帆軒3座中層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，原先叫價720萬元，經議價後以695萬元成交，呎價約14,850元，原業主於2019年以約840萬元買入，逾5年帳面蝕145萬元。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山海栢花園3座中層H室，實用面積約412方呎，兩房間隔，叫價約600萬元，議價後以550萬元易手，呎價約13,350元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山公屋恆安邨恆海樓中層23室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場叫價260萬元，放盤7個月，減42萬元，累減約16.2%，以218萬元沽出，呎價約4,921元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦豐苑E座低層8室，實用面積約647方呎，三房間隔，座望海景，未補價第二市場叫價568萬元，放盤約1星期，減30萬元，以538萬元沽出，呎價約8,315元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城44座高層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤逾19個月，原先叫價550萬元，減價138.2萬元，減幅約25.1%，以411.8萬元成交，呎價約13,546元。

●中原王勤學指，過去周末元朗錄約5宗二手買賣，按周跌約28.5%，爾巒菲利提諾大道2座高層複式戶，實用面積約1,484方呎，套三房連儲物房間隔，附設平台及天台，連一個車位叫價2,185萬元，累減332.5萬元或約15%，以1,852.5萬元沽出，呎價約12,483元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺居屋雍盛苑A座中層21室，實用面積約211方呎，開放式間隔，已補價自由市場叫價約200萬元，議價後以198萬元易手，呎價約9,384元，新買家為上車客。

●祥益黃文樂指，屯門公屋良景邨良賢樓中層8室，實用面積約485方呎，兩房間隔，獲區內綠表客表示熟悉該區環境，獲減價13萬元，於未補價第二市場以167萬元購入，呎價約3,443元。

●中原劉俊雄表示，屯門1月累錄近50宗二手買賣，居屋悅湖山莊6座高層A室，實用面積約588方呎，三房間隔，有裝修，已補價自由市場叫價470萬元，放盤僅約個半月，減價32萬元，以438萬元易手，呎價約7,449元，低市價約3至8%。

●利嘉閣曾定杰稱，青衣翠怡花園7座中層B室，實用面積約366方呎，原則兩房間隔，望內園景，新買家為同區分支家庭，叫價468萬元，經多番議價後，終以395萬元成交，呎價約10,792元。

●中原林溢斌表示，東涌居屋裕泰苑A座低層14室，實用面積約569方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價430萬元，微減約5萬元，以425萬元成交，呎價約7,469元，新買家為區內公屋租戶。

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