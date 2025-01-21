鄧建初：狂人總統特朗普上台　股民如何應對？

打麻雀如遇着毫無章法的對手，一時難以適應，就會容易被其愚弄，進退失據，墮入輸錢陷阱。沉着應戰，破解其章法，取長避短，則勝算率還是可以提高。

特朗普是眾所周知的狂人，經常作出驚人之舉，亦因為這性格，使其事業經歷大起大落，既是地產賭場大亨，也曾6次破產。適逢其會，現今世界，思想潮流起了極大變化，以往傳統的保守道德觀念，已蕩然無存，代之而起的是急功近利，只顧自身效益的價值觀籠罩整個世界。特朗普再次當選，正是反映美國民眾的人心所向。

對於特朗普重登總統寶座，舉世嚴陣以待，靜觀其出招。此時此刻，更要小心行事，才能在瞬息萬變的股票市場佔據有利的一方。

特朗普上周五晚突然和中國國家主席習近平通電話，市場解讀是兩國有偈傾。緊張局勢緩和，美股上漲，連帶港股夜期也大升。不過升破20000點後回落至19841收市，對比當日期指下午四時半收市價19697，只升144點。

當升近20000點時，初哥在聊天室已講及要待公布談話內容才知真章。以美國港股預托證券計恒生指數19781，較港股收市仍升196點。特朗普早前曾表示「美中可合作解決世界上任何問題」，加上雙方領袖互通電話，執筆時，特朗普又表示當選後一個月內將會再次訪問中國，伸出橄欖枝。

此外，再無連任之包袱，預期今年中美關係應較拜登當政時有改善。俄烏戰爭快將結束，地緣政治風險減低，有利通脹回落，估值偏低的港股，今年表現應可看高一線，逢大回吐皆可吸納。建議一半候低吸納作中線部署，另一半採取低吸高沽的高低槓式炒法，相信回報應會不俗。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)