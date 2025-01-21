牛頭角兩政府用地擬作私樓共設990伙　料納下年度賣地計劃

政府透過改劃土地用途增加住屋供應，規劃署向區議會提交諮詢文件，計劃將牛頭角兩幅政府用地，改劃作私人住宅發展，合共提供約990伙。市場預計兩幅土地有機會納入下年度賣地計劃中。

文件顯示，其一幅位於彩霞道的地皮，位置毗鄰大型屋苑淘大花園，佔地約30,140方呎，為前瑪利諾中學空置校舍，經教育局確認無需作學校用途，該署按政府中央調配機制檢討土地，並建議作住宅發展。

上址擬議地積比率為9倍，樓宇高度限制為140米(主水平基準以上‧下同)，住宅樓面約226,048方呎，提供約420伙，料可容納約1,092人，非住宅面積約45,210方呎。項目將提供社會福利及零售設施，包括短期食物援助服務隊、長者日間護理中心等。市場初步估值約9.8億至10.3億港元，每方呎樓面地價約3,610至約3,800元。

另一幅改劃地皮位於彩興路，毗鄰公屋彩雲邨，佔地約40,904方呎，現時用作臨時公眾停車場及路政署的臨時維修站，原預留作社會福利設施及電力支站，檢視後建議轉用作房屋發展。

項目同樣以9倍地積比率發展，建築物高限為175米，住宅樓面約306,780方呎，預計單位量約570伙，料可容納約1,482人，非住用面積約61,356方呎，提供嚴重智障人士宿舍暨展能中心等社福及零售設施。市場初步預計樓面呎價約2,600至2,850元，折合估值約9.6億至約10.5億元。

規劃署指出，土木工程拓展署已對相關改劃進行一系列技術評估，結果顯示在實施所需的緩解措施後，擬議的住宅發展計劃並不會對周邊環境帶來重大的影響。