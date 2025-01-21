廖嘉豪：美股盈利表現積極　今年美股睇高一線？

美股表現至今符合預期，美國半導體、銀行業，以及標普400及600中小型增長股等一直看好的行業年初至今皆跑贏大市，標普指數內部亦有廣泛好轉迹象，11個子行業中有9個錄得年初至今正回報，當中更有7個子行業跑贏大市。美股估值雖高，但人工智能發展、醫療保健行業及中小型增長股估值落後，加上市場對美國減息預期或已過度鷹派，上周美國12月核心通脹按月及按年升幅僅好過預期0.1個百分點，已令利率期貨市場對2025年全年減息預期由1.1次急增至1.5次，投資者或可繼續把握股市回調而趁低吸納及分散配置至美股不同行業的機會。

2025年盈利增長廣泛好轉是今年支持美股續有好表現的關鍵，第四季業績期暫時表現良好。截至上周五，42間已公布業績的成分股中，33間(約79%)錄得盈利增長，平均按年增幅約22%，而35間(約83%)盈利增長則好過預期，平均好過預期約9.7%。

美國大型銀行與往常一樣率先為業績期揭開序幕，整體業績理想，交易業務、銀行和財富管理收入強勁推動營收和利潤增長，投資銀行部門的收入也全面上漲，2025年或繼續併購活動勢頭，繼續承諾將資本回饋股東也是個積極信號。

更正面的是，科企七雄對比標普500指數其他493間成分股的每股盈利增長差距將由2024年的29個百分點縮窄至2025年的9個百分點，主要因為其他493間成分股的盈利增速加快至10%以上。若標普500指數其他493間成分股盈利符合市場預測，盈利將連續三季正增長，或反映2023年至2024年初的盈利衰退期逐漸遠去，並為2025年盈利增長奠定強勁基礎，可能有利更多行業價股好轉。

特朗普本周正式上任，其政策方向亦是市場焦點。受制財政、貿易及貨幣政策前景不穩，預期企業高管在第四季業績期時向市場發放的盈利指引或偏保守，亦未能完整反映企業高管對市場前景的看法，但指引偏軟或只反映管理層的審慎態度，而非基本因素大變，短期內基本因素因政策風險而面對的下行壓力相對有限，若盈利指引偏軟導致股市回調或為潛在買入機會。

除關稅外，預計新政府每天將都公布放鬆管制、關稅、能源政策、醫療保健、外交政策、國防優先等各種政策。幾乎每個內閣級別的機構都被要求削減限制性法規，旨在營造更便利營商環境。因此投資者或可繼續聚焦最受惠放寬管制的美國銀行業，負責能源運輸的中游能源業年初至今已升近8.6%，符合預期，並可繼續受惠特朗普推動更多化石燃料出口。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪