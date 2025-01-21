美麗華旅遊攜手綠智碳、港鐵及Rail Europe發起環保低碳遊

有沒有想過，出外旅遊也可以環保低碳，為地球出一分力之餘，又不需要為箇中的享受作出妥協。事實上，隨着人們更注重環境和可持續發展，「低碳旅遊」將會是未來旅遊發展的必然趨勢，當中鐵路旅遊便是減碳排放的綠色旅遊典範。

全港最大旅行社之一美麗華旅遊，聯同香港人熟識的品牌港鐵公司、中華煤氣旗下綠智碳認證國際顧問服務有限公司，再加上歐洲鐵路公司Rail Europe，彼此緊密合作，積極推動中國高鐵與歐洲鐵路遊，齊齊響應減碳旅行！

美麗華旅遊總經理李振庭表示：「美麗華旅遊為首間旅行社發起低碳旅遊概念，行程安排盡量選用碳排放較低的交通工具、酒店、餐廳等！如盡量選用SAF燃料的航空公司、鐵路遊、環保酒店等。行程設計更增添參與當地可持續發展性活動，如城市漫步、踩單車、健步行等，體驗當地的風景和文化，將旅遊和大自然融合！」

李振庭坦言，相較傳統其他旅行團，環保的鐵路旅遊「價錢唔會特別平咗」，但享受和體驗肯定不同。例如以前坐長途巴士10多小時，長時間被固定在座位上，難以活動，飲水亦怕道路顛簸不穩而濺出。但鐵路的平穩可讓遊客站立在車廂內行走，甚至有些鐵路有餐車可供享用。另外，公司早前亦曾以現金券回贈等獎勵方式，鼓勵客人自備水樽，減少使用即棄水樽。他說暫時推出的鐵路遊，「啲客返黎呢，全部反應都係正面嘅。」未來公司會推出更多高鐵遊、歐洲鐵路旅遊團等。

本次的認證機構、綠智碳認證國際顧問服務業務總監李健明說：「我們很高興可以同美麗華旅遊合作，為前線領隊進行低碳旅遊培訓及認證，讓他們帶團時向客人灌輸及推廣減碳理念，如減少購買樽裝水、避免使用即棄用品品、自備牙膏牙刷、水樽等。低碳旅遊有助於保護環境，同時也能提供更豐富和有意義的旅行體驗。」

現時綠智碳為美麗華的領隊提供網上培訓課程，完成後會有考試，合格才會向他們頒發證書。李健明表示，其實一個行程只要有少少改變，就會對環保做出很大的貢獻。例如酒店提供的一次性牙擦牙膏，房內樽裝水、拖鞋等，如果旅客自備這些物品，便可減少製造垃圾。另外也可以考慮酒店床單和毛巾不用天天更換，行李重量減少等，都可以減少住宿和行程上的碳排放。

本次美麗華旅遊推出多個歐洲鐵路團，獲歐洲鐵路公司鼎力支持。Rail Europe大中華區市場推廣經理陳國豪表示：「歐洲鐵路網絡發達，遍布多達33個國家，超過3萬個目的地。我們藉此優勢夥拍美麗華旅遊，將傳統歐洲團普遍由旅遊巴接載旅客到不同國家及城市，逐漸加入火車鐵路連接，真正實踐減碳旅行！希望能鼓勵更多香港旅客選乘火車探索歐洲，促進可持續旅遊。」

陳國豪介紹，歐洲的高速鐵路站點很多在市中心或旅遊區，旅客落車後很多時都可以用步行，便到達景點、名勝或博物館等。公司去年與美麗華旅遊合作，單單去年半年時間已招待旅客一千人，他期望今年數字可以倍增。而公司亦會繼續與瑞士、法國等不同國家旅遊局有更深度的合作，安排一個行程採用更多鐵路，一方面更環保，另方面相較傳統坐旅遊巴會更節省時間。

提到鐵路遊，又怎能缺少中國內地的高鐵遊呢？港鐵市務及客戶體驗總經理梁靜雯指出：「鐵路是碳排放較少的交通工具，適合推廣綠色旅遊。自高速鐵路（香港段）通車後，不但進一步加強香港與內地的聯繫，更帶動北上南下旅遊新趨勢。隨着愈來愈多綫路開通，內地直達站點已超過90個，讓更多旅客可選擇低碳出行模式。」據她介紹，同樣的距離，每位乘客在鐵路的碳排放大約只是汽車的十分之一，是飛機的15%，是旅遊巴的27%。

近期新增由香港直達的站點路線，包括去年10月開通的湛江西線，去年6月開通的張家界西線，其中後者推出時大受歡迎。有別於以往港人要先到長沙再坐車入張家界，長途跋涉，現時便可一條鐵路線直達，途中更會有著名的鳳凰古城。另外，今年1月亦開通了西安線，途中會經過十三朝古都西安、洛陽龍門石窟、華山等。她說，開通新的線路和站點，獲國家當局大力支持，未來肯定會有更多的新站點，為旅客帶來驚喜！

本次各方的合作，是希望更多旅客也能提升低碳旅遊的意識，選擇更環保的出行方式，讓環境持續美麗，空氣清新，旅遊繼續精彩。