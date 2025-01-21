金管局CMU與澳門中央證券託管系統直接聯網啟動

香港金融管理局和澳門金融管理局聯合宣布，迅清結算有限公司（外匯基金全資附屬公司）負責營運的債務工具中央結算系統（CMU）與澳門中央證券託管結算一人有限公司（澳門金管局屬下全資附屬公司）負責營運的中央證券託管系統，正式啟動直接聯網，以促進兩地債券市場發展。

港澳債券市場基礎設施的互聯互通將提供一個跨區的投融資渠道，讓兩地投資者能更便捷、高效地參與雙方的債券市場。

香港金管局總裁余偉文表示，為提升香港作為國際金融中心的競爭力，香港金管局近年與鄰近多個金融市場建立互聯互通機制，不斷探索與其他中央證券託管平台建立聯網。直接聯網彰顯了香港作為「超級聯繫人」的作用，並進一步推動CMU發展成為亞洲的國際中央證券託管平台。

澳門金管局主席陳守信表示，港澳債券市場直接聯網的正式啟動，實現了澳門債券市場基礎設施首次與境外中央證券託管平台的對接，為來自包括葡語國家的國際投資者提供參與港澳債券市場的便利渠道，進一步發揮澳門「中葡金融服務平台」的作用。澳門金管局將持續構建對接內地、聯通國際的債券市場，逐步拓展新金融業態，支持澳門經濟適度多元發展。