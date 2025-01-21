離岸人幣深夜曾大反攻 接連升穿5關 漲800點逼7.26

離岸人民幣(CNH)兌每美元周一(20日)晚間持續向上，接連收復7.31、7.30、7.29、7.28、7.27關口，更逼近7.26，日內漲逾800點子，目前見7.2767。在岸人民幣(CNY)也創逾半個月新高至7.28，最新報7.3143。專家指，美國總統特朗普對貿易政策的最新表態有所緩和，近期人民幣、日圓等非美貨幣可能會迎來一波反彈。

特朗普上任頭一日並未立即公布對中國祭出關稅措施。外媒引述知情人士透露，特朗普上任首日並未立即針對內地，反映新任總統轉向談判模式。特朗普在競選期間曾承諾對所有進口商品課徵10至20%的關稅，對中國商品徵收60%關稅。

中金認為，如果特朗普上台後關稅力度不如預期，人民幣可能止跌回穩。根據內媒周二(20日)報道，該行外匯組表示，對人民幣匯率而言，重點可能是美國對華關稅政策的推進力度與節奏。法巴指，如果美國關稅政策更明確，料人行將於2月下調存款準備金率或政策利率。

匯管信息研究院副院長趙慶明表示，特朗普對貿易政策的最新表態，與競選時的強硬立場有所緩和，讓此前因擔憂而導致的非美貨幣貶值，出現逆轉及大幅反彈。」他指，自去年9月底以來，一系列非美貨幣出現超預期下跌，近期人民幣、日圓、歐元、英鎊等將迎來一波反彈。

中國銀行研究院研究員范若瀅指，自去年底以來，人民幣匯率面臨一定貶值壓力。壓力面包括美國就業形勢持續強勁，聯儲局減息可能更加謹慎等。不過，中國經濟基本面整體穩定，匯率調控工具充足，人民幣大幅單邊貶值的可能性較小。

招聯首席研究員董希淼表示，近期人民幣匯率走勢是市場關注的熱點。如果貸款市場報價利率(LPR)下降速度過快，或將增加人民幣匯率的壓力。LPR繼續保持不變，有助於維持銀行淨息差基本穩定，提高銀行體系穩健性和服務實體經濟持續性；有助於減輕中美利差壓力，促進人民幣匯率保持基本穩定。