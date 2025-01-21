【產經直播】「Trump 2.0」時代　港股、美股會點走？

特朗普周一(20日)宣誓就任美國總統，重返白宮；但他並未在上任首日實施關稅，不過在就職演說中表示，將成立「對外稅務局」，稱向外國徵收巨額關稅。由於關稅政策未如預期般進取，僅稱會在2月1日向加拿大及墨西哥徵收25％關稅，未提及對中國採取甚麼行動，美元指數曾跌至約兩星期低位，一度失守108關口，人民幣等多國貨幣反彈，中港股市短線可否鬆一口氣？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周二中午12時30分直播，今集有南方東英分銷銷售部副總裁羅錡龍（Desmond) ，以及黃國英資產管理董事黃國英為大家逐一解答。

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