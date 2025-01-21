【產經直播】「Trump 2.0」時代 港股、美股會點走？
2025年01月21日 12:10
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特朗普周一(20日)宣誓就任美國總統，重返白宮；但他並未在上任首日實施關稅，不過在就職演說中表示，將成立「對外稅務局」，稱向外國徵收巨額關稅。由於關稅政策未如預期般進取，僅稱會在2月1日向加拿大及墨西哥徵收25％關稅，未提及對中國採取甚麼行動，美元指數曾跌至約兩星期低位，一度失守108關口，人民幣等多國貨幣反彈，中港股市短線可否鬆一口氣？
至於加密貨幣方面，由特朗普兒子及親信策劃的加密貨幣項目World Liberty Financial，日前以特朗普與其妻子梅拉妮亞的名義，推出迷因幣「$TRUMP」及「$MELANIA」，幣圈瘋狂熱炒。比特幣亦受帶動，一度升穿109,000美元，創歷史新高，總市值再列全球第七大資產。特朗普一向支持虛擬資產發展，預期比特幣今年繼續向好？趁回吐撈南方東英比特幣期貨ETF(03066)？
隔晚除了是特朗普就職日，也是馬丁路德金紀念日，美股休市。特朗普在就職演強調「美國優先」策略，承諾將致力於讓美國「再次變得偉大」，並在打擊非法移民著墨，將宣布進入國家緊急狀態，派遣軍到美墨邊境，並重啟其「留在墨西哥」政策。但另一邊廂，他亦擬宣布進入「國家能源緊急狀態」，以推動美國本土進行新的石油及天然氣開發，國際油價應聲回落。在特朗普重新掌權的「Trump 2.0」時代，通脹會否急升？美股會點走？近期美國大型科技股回落，可否趁低吸納？以南方東英美股七巨頭ETF(03454)作一籃子部署？
另外，聯儲局1月29日議息，市場預期將按兵不動，今年息口會點走？特朗普就職後，美長債息略為回落，係咪已見頂？部署美債時機到？南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)可留意？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周二中午12時30分直播，今集有南方東英分銷銷售部副總裁羅錡龍（Desmond) ，以及黃國英資產管理董事黃國英為大家逐一解答。
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