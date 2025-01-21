特朗普誓言重返製造業　撤電動車優惠政策打救汽車業

美國總統特朗普宣誓就職，在其就職演說，他宣布撤銷電動車補助政策，並計劃大規模開採石油，宣稱「美國將再次成為製造業國家」。

特朗普表示將終結「綠色新政」(Green New Deal)，撤銷電動車補助政策，以拯救美國的汽車產業，「兌現我向偉大的美國汽車工人提出的神聖承諾」。「綠色新政」是民主黨自2019年起在國會推動的一系列應對氣候變化及促進清潔能源的經濟改革。他提到重振美國汽車業，「我們將以幾年前無法想像的速度，重新在美國生產汽車。」

另一方面，特朗普宣布進入「全國能源緊急狀態」，表示將大規模開採石油及天然氣，以解決史無前例的通脹問題。他指，通脹是由於過度支出和能源價格飆升所致。特朗普指：「我們就要鑽，用力鑽(We will drill, baby, drill)。」

特朗普又強調，美國將再次成為製造業國家，指該國擁有其他任何製造業國家都無法擁有的優勢，「地球上最大的石油及天然氣儲量，我們將充分利用此優勢」。他提到，「我們將降低價格，重新填滿國家戰略儲備，直至儲備達到頂峰，將美國能源出口至全世界。」