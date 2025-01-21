DWS：對股市前景審慎樂觀　看好醫療保健股

標普500指數去年錄得24%的亮眼升幅，但市場升勢主要由少數科技股主導，其他股票市場表現同樣不俗。DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda發布市場展望時表示，2025年股市要延續這股升浪的可能性較低。目前而言，現金持倉量創十年新低，而美股持倉比重則顯著過高，在地緣政治局勢不穩，加上美國科技股面對重重挑戰，市場隨時面臨調整壓力，但對今年股市前景仍審慎樂觀。

放寬管制有望促進美國企業利潤的增長，由於美國大選的利好，該行已將美國股市相對於MSCI全球指數的評級上調至短期中性。目前最看好醫療保健板塊，認為該板塊能夠在合理價格下實現穩健的防禦性增長。

美國經濟方面，他認為總統特朗普提出放寬監管、調整貿易政策及推行擴張性財政措施，料可為美國經濟增長增添動力。通脹方面，美國通脹持續降溫，但若落實大規模加徵關稅及收緊移民措施，或會拖慢通脹回落步伐。另外，10年期美國國債孳息率快速上升，預計到12月底約為4.5%。

黃金去年漲幅驚人，該行預計金價將在相對狹窄的區間內波動，展望到了2025年底，金價依然有繼續上行的空間，但要延續去年的強勁增長勢頭並不現實。