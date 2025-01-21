普徠仕料日央行本周加息　YEN短期大貶可能性低

日本央行將在本周公布議息結果。普徠仕多元收益債券策略聯席基金經理鍾曉陽預計，若沒有出現與關稅相關的重大負面消息，央行將在本周會議上加息。鑑於工資通脹持續高企、2025年國内需求前景更趨正面，日本央行很有可能提高利率。預期這將是2025年的首次加息，其後將逐步加息，政策利率在年底前有望升至1厘。而政策利率亦有可能超過1厘，因其接近日本央行中性利率範圍的下限。

展望未來，日本央行可能會在6月會議後考慮縮表，並重新審視其買債計劃。在對沖貨幣風險後，日本國債已經相較其他主權債券更具吸引力。但由於日本央行與其他央行的政策方向相反，日本國債的表現或將不及其他主權債券。隨着日本央行將利率逐步提高至更具限制性的水平，日本國債的短期和長期利率差亦可能會收窄，但變化相對緩慢。與此同時，由於憂慮政府開支過高，投資者對持有較長年期的政府債券，會要求較高的溢價。

日圓走勢主要受到與美國利率差異的影響。目前，美國國債孳息率是主要外部因素。鑑於美國國債市場的重大調整反映了關稅和美國增長優於其他經濟體帶來的通脹壓力，日圓在短期內大幅貶值的可能性較低。該行預計日圓進入整固階段，若日本央行釋出有望加息的訊號，日圓則有機會升值。

隨着美國通脹在本季稍後可能上升，加上經濟持續增長，市場可能調整今年的減息預期，令孳息率面臨上行壓力，從而推動美元兌日圓再次攀升。他建議投資者要注意，貿易政策可能出現重大轉變，以及聯儲局可能暫緩減息步伐，今年的經濟增長的雙向風險可能比2024年更為顯著。因此，預期2025年美元兌日圓的實際波幅將維持在高位。