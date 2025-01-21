會計師行：目前推新稅太倉卒　預算案宜全面審視公共財政

有會計師行指，由於第四季並非傳統稅收旺季，該行維持較早前本財政年度逾千億港元赤字預測。該行又指，本港稅基狹窄，加上現時收入不佳，但現時推新稅種太倉卒，反而應全面審視公共財政。被問及香港會否徵收「海外富人稅」，該行認為，稅項初步與本港稅務政策並不一致。

至於政府「開源節流」，該行表示，現時政府可在節流方面多作研究如何削減，人手方面亦可研究如何利用科技而暫緩增聘。

對於新一份《財政預算案》，該行建議包括為提升股票市場競爭力，在企業設立REIT基金架構，以期在港上市時，政府可考慮延繳或豁免因注入資產(包括香港物業)而可能產生的香港印花稅及利得稅；將「證券經銷業務的印花稅豁免政策」擴展至其他上市結構性產品，如牛熊證等莊家。

家族辦公室方面，建議以「閉環式管理」方式，允許內地高淨值家族/人士將人民幣匯至香港，用於設立單一家族辦公室投資，亦倡繼續擴大「合資格資產」清單，涵蓋藝術品、數字資產、5,000萬元香港物業等。此外，為家辦在符合某些條件下提供稅務優惠，如利得稅稅率減半至8.25%。

另一方面，該行建議容許新資本投資者入境計劃的申請者投資享上述利得稅豁免。另建議給予國際大宗商品交易商8.25%的優惠稅率；刪除全球最低稅及香港最低補足稅條例草案下的一般反避稅規則；就符合數碼債券資助計劃(DBGS)的公司超出一次性250萬元資助額的專業費用提供200%加計扣除稅務優惠等。