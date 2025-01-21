國泰去年載客逾2800萬人次　按年升30.7%　創疫後新高

國泰航空於去年12月份載客224.8950萬人次，較2023年同月增加26.4%。月內收入乘客千米數按年上升27.9%。乘客運載率上升3.6個百分點至84.8%，可用座位千米數則按年增加22.5%。

國泰航空於去年12月份運載14.3564萬公噸貨物，較去年同月增加11.7%。月內貨物收入噸千米數按年增加6.5%，運載率上升0.6個百分點至61.4%，可用貨物噸千米數則按年增加5.5%。

國泰集團在去年取得重大成果，除了完成歷時兩年的重建工作外，航班數量亦已於今年1月達至疫情前100%水平。展望未來，集團將專注於進一步鞏固香港國際頂尖航空樞紐地位，為客運及貨運顧客提供更多航班和目的地選擇。

國泰航空最近宣布，將於今年6月恢復往返香港與羅馬的直航航班。連同羅馬，集團已公布6個將於今年內開設的新航點，堅定朝着於年內連繫至全球100個航點的目標進發。

隨着農曆新年臨近，顧客於聖誕假期後開始計劃新的行程。公司觀察到航班預訂正加速增長。農曆新年後，香港出發的休閒旅遊需求將較為淡靜，屆時公司將善用集團覆蓋廣泛的環球網絡，接載更多過境轉機旅客。

貨運方面，預料需求在1月上旬會稍為回順，至農曆新年假期前將重新上升。