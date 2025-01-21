富途安逸去年任40家港股上市企業承銷團成員

富途控股集團旗下企業及機構服務品牌富途安逸在2024年擔任40家港股上市企業的承銷團成員，連續3年位居行業首位，並與毛戈平、草姬集團等多個明星項目合作IPO業務。富途安逸周二(21日)發布「2024年香港及美國IPO市場報告」，就富途平台上大數據資料比較分析及訪談調研，分析兩地新股市場趨勢。

報告指出，儘管2024年港股IPO數量持平，但市場呈現積極信號：港股凍資額和認購倍數創新高，高倍回撥項目首日表現亮眼，零售投資者更趨理性，這些因素將為2025年港股市場注入信心。醫療保健和資訊科技行業將繼續領先，共享出行和無人駕駛企業的上市申請也將為港股市場帶來新活力。

美股方面，中概股上市明顯回暖，IPO數量和集資額較2023年顯著增長，納斯達克仍是中概股首選。2024年超55%的中概股(31間企業)上市首日收漲，表現較去年優勝。預計2025年資訊科技、工業和消費領域將成為美股上市的主要力量。

富途安逸合夥人孫月鵬指出，「下半年港股新股募資額出現大幅上漲，第四季度更有多間知名企業在港上市，疊加聯儲局降息，零售投資者信心修復及決策行為更為理性，讓港股新股市場展現出不一樣的氣象，可視作為2025年做了一個非常好的鋪墊。展望2025年，多家A股公司宣布啟動在港上市、新股情緒延續及利率持續下行等多重利好因素下，港股新股市場有望迎來更強勁的爆發。」