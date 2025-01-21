新地大埔超級城農曆新年人流及生意料漲逾1成

該公司代理副總經理(租務)蘇蔭彪表示，該商場推出一連串活動迎接農曆新年的來臨，推廣費較去年多約一成。包括以「招財富貴貓的聚會」為主題設計大型農曆新年裝飾，並提供六大禮遇，計有《新春雙重狂賞》、《新春印花賞》、《1元招財開年飯》、《旅客開運福袋》、《跨區消費賞》及《新春禮遇》換領等。期間創意推廣活動包括親子工作坊、年廿九慶祝活動與及新春年宵市集；以及針對內地旅客消費模式轉變的觀影購物團等，料帶動1月24日至2月16日期間的商場人流及生意按年增長。

去年12月恢復深圳市戶籍居民赴港「一簽多行」，預期農曆新年有較多家庭探親團聚和拜年，商場因而受惠。預期今年農曆新年商場生意持續暢旺，包括餐飲、蔘茸海味及保健產品及時裝將率先受惠：商戶普遍對零售市道感到樂觀，農曆新年期間，有逾四成租戶將會在延長營業時間。

至於，商場位於傳統住宅區，外遊的影響相對較少。上月表現亮麗，期間生意額按年升約一成，個別行業錄顯著升幅，當中首3位包括休閒娛樂商戶生意按年上升約兩成，每方呎坪效達600港元；而特色餐飲生意按年漲約一成，每方呎坪效約1,500元，電子及影音產品生意按年亦上升約一成，坪效約3,000元。

總結大埔超級城2024年新租及續租租戶有逾100個品牌，涉及面積約31萬方呎，佔整體商戶約五成。商場引入逾40個新品牌，當中九成為大埔區内首店，每5個租戶就有一個新品牌。

商場適時調整租務策略，因應時下「快感消費文化」和「可愛消費」盛行，積極引入逾10個相關行業品牌，包括全港最大面積達7,500方呎的日本連鎖遊戲中心、新界東北最大人氣玩具精品店，以及全港首間開業限定Pokemon主題店。