建銀國際：萬科財困料為個別事件 首選中海及龍湖
2025年01月21日 18:38
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建銀國際報告指，萬科(02202)的財務困境可能是個別事件，其財務困境再次引起市場關注。雖然去年第四季銷售勢頭漸升，但由於不同利益相關者的競爭，萬科的流動性狀況仍弱。國家金監總局的密切監控及監管層採取的措施表明，政府可能正採取一種替代方法來處理萬科的財務困境，儘管監管層介入或有助於萬科長期經營回歸穩定，不過這無可避免會損害某些利益相關者，如股東及債券持有人。
該行表示，回顧去年12月中旬，國家金監總局要求保險公司匯報對萬科的風險敞口，同時萬科正與保險公司就約總額達400億元人民幣(下同)的再融資條款進行溝通，更嚴峻的是，萬科有約300億元境內債券將在今年到期。
此前，萬科管理層一直在積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快退出非主營業務、持續爭取融資資源，同時否認債務展期計劃。儘管如此，債券價格在最近幾周已暴跌逾20%。市場信心在去年1月中內媒報道萬科或將面臨接管改組後進一步受打擊。
自去年以來，萬科恢復財務健康的措施包括處置約300億元資產，將約200億元到期的債券替換為約300億元的新增銀行貸款，以及以更多財務擔保來獲得約121億元的銀行及其他借款再融資。
報告提到，今次事件可持續性將是關鍵。儘管萬科的財務風波續影響房地產行業，尤其是民企的債券價格，但房地產市場的復甦，推動除了爆雷房企外所有房企的股價上漲。投資者目前關注政府對房企的金融支持的可持續性，以及即將在3月召開的兩會。
在此期間，該行料今年第一季後銷售復甦的可持續性，將成為大多數投資者關注的焦點，該行看好政策紅利推動的市場復甦，首選股份為中國海外(00688)、龍湖地產(00960)和綠城中國(03900)，均予「優於大市」評級。