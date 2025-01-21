建銀國際：萬科財困料為個別事件　首選中海及龍湖

該行表示，回顧去年12月中旬，國家金監總局要求保險公司匯報對萬科的風險敞口，同時萬科正與保險公司就約總額達400億元人民幣(下同)的再融資條款進行溝通，更嚴峻的是，萬科有約300億元境內債券將在今年到期。

此前，萬科管理層一直在積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快退出非主營業務、持續爭取融資資源，同時否認債務展期計劃。儘管如此，債券價格在最近幾周已暴跌逾20%。市場信心在去年1月中內媒報道萬科或將面臨接管改組後進一步受打擊。

自去年以來，萬科恢復財務健康的措施包括處置約300億元資產，將約200億元到期的債券替換為約300億元的新增銀行貸款，以及以更多財務擔保來獲得約121億元的銀行及其他借款再融資。

報告提到，今次事件可持續性將是關鍵。儘管萬科的財務風波續影響房地產行業，尤其是民企的債券價格，但房地產市場的復甦，推動除了爆雷房企外所有房企的股價上漲。投資者目前關注政府對房企的金融支持的可持續性，以及即將在3月召開的兩會。