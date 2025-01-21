中金：中長期A股走勢視乎國內經濟　關注國產替代概念

中金公司分析美國新總統特朗普上任對A股影響，認為關稅等顧慮可能已提前反應，中長期A股市場表現仍主要由國內經濟基本面與政策應對決定。

該行報告指，特朗普提出的貿易措施，可能影響中國製造業企業出口與盈利；另可能一定程度影響中國的政策力度及空間，內地貨幣政策也會綜合考量外部條件變化。特朗普上任可能影響國際資金風險偏好及流動方向，去年底美國大選後A股市場的外資流向已在一定程度對此有所反應。

對於A股市場，中金認為，短期對資產價格的影響或在前期已有所反應。年初至今中國股票市場表現偏淡。中美關係進展及對資本市場的實質性影響，仍需關注特朗普上任後具體施行及國內應對情況。

中長期來看，結合該行此前分析前一次特朗普任期的A股市場走勢，針對中國的貿易保護及技術限制措施，雖然在短期對市場造成一定擾動，但中長期A股市場表現仍主要由國內經濟基本面及政策應對決定。

中金指，美國對中國半導體等領域的政策，促進政策制定部門提升對技術進步的重視程度，並使得市場投資者更關注半導體、技術硬件等國產替代概念。銀行等板塊受貿易摩擦的影響較小，而且在股市中起到一定穩定指數作用。