人民幣日圓創逾一個月高　大貶機會微

隨着全球步入「特朗普2.0」時代，隔晚人民幣匯價應聲抽升「贈興」，周二更繼續大反攻，尤其是離岸人民幣曾急彈至7.2528兌每美元，為去年12月中以來高位，連同日圓兌每美元匯價亦曾升穿155水平，高見154.77的逾一個月高位。

外界紛紛解讀美國總統特朗普對華外貿政策暫釋出善意，利好離岸人民幣走勢，甚至大幅轉強。反映人民銀行維穩意願的人民幣中間價昨顯著上漲183點子，報7.1703，為逾兩個半月來最強。在岸人民幣下午4時半收報7.2798，單日大升363點子，與離岸價同創逾一個月新高。

雖然美國新一輪對華關稅未降臨，但外媒報道，在是否讓人民幣貶值以應對特朗普政府的新關稅問題上，內地政府正展開一場內部討論，焦點是人民幣的波動幅度。據報有份參與討論的政府顧問說，更靈活的匯率政策也會帶來更靈活的利率政策。但由負責維護金融穩定官員組成的另一陣營認為，這做法風險太大。目前來看，內地政府不支持人民幣過度下行。

人行重啟14天逆回購

日資券商野村認為，人民幣既受關稅左右，亦面臨其他壓力包括美元匯率、旅遊業對中國國際收支平衡的挑戰、外國直接投資的資金流向、企業囤積外匯和投資組合流出等。如果未來數月中國不採取更大力度的經濟刺激措施，部分資本外流的風險可能無法喘定。人行昨重啟14天逆回購操作，為近4個月來首次，規模為2,560億元，單日放水2,010億元。

至於日本，野村仍估本月會加息，之後採取非常緩慢但穩定兼謹慎的加息步伐。普徠仕多元收益債券策略聯席基金經理鍾曉陽表示，鑑於工資通脹持續高企、今年內需前景更趨正面，若有與關稅相關的重大負面消息，料日本央行將在本周加息，其後在年底前逐步加息至一厘，亦有可能更高，因其接近日本央行中性利率範圍的下限。圓匯短期大幅貶值可能性較低，並料日圓將進入整固階段，若日央行釋出加息信號，更有機會升值。

野村唱淡韓圜跌逾4%

正當中國不願人民幣急貶，日圓短期靠穩之際，內政混亂的南韓被野村唱淡，預計韓圜兌每美元5月底下試1,500，即較昨日高位跌逾4%。