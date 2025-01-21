灝景灣三房放售3個月大劈212萬沽　呎價僅1.2萬元

農曆新年前二手業主劈價趕出貨。青衣灝景灣套三房單位，放盤約3個月，減價212萬元，終以828萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原廖忠堅表示，茶果嶺麗港城29座中層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，原先叫價618萬元，買賣雙方經連番議價後，累減40萬元或約6.5%，以578萬元易手，呎價約11,073元。

●利嘉閣甘尚德稱，西南九龍浪澄灣7座中層B室，實用面積約558方呎，兩房間隔，望海景，叫價700萬元，外區換樓客議價至598萬元成交，呎價約10,717元，原業主於2014年以約846.3萬元買入，逾10年帳面蝕248.3萬元。

●香港置業邵偉信指，長沙灣居屋凱樂苑A座極高層單位，實用面積約476方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約670萬元，放盤約兩年後，議價後以536萬元成交，呎價約11,261元。

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新界區

●中原黃國強表示，青衣灝景灣3座中層F室，實用面積約666方呎，套三房間隔，去年10月叫價1,040萬元，議價後共減212萬元，以828萬元沽出，呎價約12,432元，新買家為外區客。

●利嘉閣周煇宏稱，荃灣映日灣2座高層A室，實用面積約690方呎，套三房連儲物房兼開放式廚房設計，望汀九橋海景，叫價1,250萬元，終以1,210萬元成交，呎價約17,536元，原業主於2019年以約1,362.4萬元一手買入，逾5年帳面蝕152.4萬元。

●祥益黃慶德指，屯門景峰豪庭1座高層D室，實用面積約508方呎，兩房間隔，外區客見屋苑呎價低水，加上單位內附裝修，議價22萬元，決定一筆過以428萬元購入上車自用，呎價約8,425元，原業主於2016年以約446.8萬元購入，約8年多帳面虧損約18.8萬元。

●祥益陳阿麗表示，屯門啟豐園2座高層G室，實用面積約375方呎，同區租客表示熟悉區內環境以及搬遷方便，原業主去年5月上旬叫價470萬元放售，減價110萬元，不睇樓以360萬元購入自用，呎價約9,600元。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊1月錄約18宗買賣，麗湖居6座中層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，叫價500萬元，減價28萬元，以472萬元沽出，呎價約7,492元。

●中原王勤學表示，元朗昨天(20日)錄約6宗二手買賣，錦田北PARK YOHO Napoli第27座高層D室，實用面積約581方呎，兩房連儲物房間隔，以555萬元沽出，呎價約9,552元，原業主於2019年3月以783.3萬元一手買入，約6年帳面蝕228.3萬元，貶值約29%。

●美聯王子超指，粉嶺公屋華明邨康明樓中層14室，實用面積約376方呎，已補價自由市場叫價300萬元，同區分支家庭首置買家，睇樓一日，減價30萬元，即以270萬元承接，呎價約7,181元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水1月暫錄約42宗二手買賣，按月跌約10%，粉嶺牽晴間8座中層G室，實用面積約634方呎，套三房間隔，叫價約780萬元，議價後以700萬元易手，呎價約11,041元，新買家為換樓客，原業主於2023年以740萬元購入，約兩年帳面蝕40萬元。

●中原趙愛蓮指，大埔寶馬山6座中層F室，實用面積約539方呎，兩房間隔，議價後以538萬元沽出，呎價約9,981元，新買家為上車客，原業主於2011年以365萬元購入。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田濱景花園2座高層D室，實用面積約645方呎，套三房間隔，叫價768萬元，放盤約兩個月，減98萬元，以670萬元沽出，減幅約12.8%，呎價約10,388元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山薈晴1座中層B2室，實用面積約223方呎，開放式間隔，望樓景，原先叫價305萬元，放盤約3年，以290萬元沽出，呎價約13,004元，原業主於2016年11月以330萬元購入，持貨逾8年帳面虧蝕40萬元，期內跌價約12%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山迎海2座中層D室，實用面積約799方呎，三房間隔，望海景，放盤約1星期，叫價1,200萬元，獲買家以1,138萬元承接，呎價約14,243元，原業主於2019年2月以1,200萬元購入，近6年帳面虧蝕62萬元。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城2期2座中層H室，實用面積約538方呎，套三房間隔，叫價750萬元放盤約1年，其後減價至680萬元，近期獲換樓客洽詢，議價後以665萬元購入自住，呎價約12,361元。

●中原關偉豪稱，將軍澳居屋富寧花園6座低層F室，實用面積約452方呎，兩房間隔，享內園景，已補價自由市場叫價400萬元，以378萬元沽出，呎價約8,363元，新買家為同區家庭客，原業主於2017年8月以500萬元購入，持貨近7年半帳面需蝕讓122萬元，貶值約24%。

●中原何文俊指，將軍澳日出康城LP10的2B座中層D室，實用面積約488方呎，兩房間隔，最初叫價790萬元，減價190萬元或約24%，以600萬元沽出，呎價約12,295元，原業主於2021年2月以790萬元一手買入，持貨近4年帳蝕190萬元。

●中原黃靜娟表示，將軍澳居屋唐明苑B座低層1室，實用面積約646方呎，三房間隔，去年9月於未補價第二市場叫價520萬元放售，放盤約4個月，最新以490萬元成交，呎價約7,585元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑D座低層9室，實用面積約646方呎，望園景，於未補價第二市場獲綠表買家以410萬元承接，較去2月放盤叫價508萬元，累減98萬元，呎價約6,347元。

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