浪翠園海景三房有裝修銀主盤「4字頭」拍出 呎價唔使8000元

臨近年尾，細價物業續受追捧，有拍賣行周二(21日)一口氣賣出5項物業，佔3項為銀主盤，包括深井浪翠園全海景套三房戶，僅以495萬港元成交，較銀行估價低逾13%，呎價約7,945元。

環亞物業拍賣推拍上述屋苑的1期2座中高層C室，實用面積約623方呎，有裝修，開價465萬元，終搶高30萬元沽。個別銀行網上估值約570萬元，做價較估價低約75萬元。

資料顯示，同座較高層同室單位，2021年最高曾以820萬元登記轉售，是次跌價約39.6%。

同場拍出兩個銀主盤，其中，觀塘永韶樓連平台單位，實用面積約320方呎，另連約319方呎平台，只以184萬元成交，高開價4萬元，呎價約5,750元。另一個較大價，為尖沙咀海景大廈中高層27A室，三房設計，搶高約11.1%，成交價1,600萬元，呎價約9,153元。

其餘售出為兩個細價業主盤。旺角花園街165號舊樓高層戶，實用面積約706方呎，已間4個套房，連租約售287萬元，呎價約4,065元。西貢清水灣大坳門雙號村屋地下單位，成交價303萬元，建築呎價約4,329元。