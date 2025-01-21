新盤洋房逾2億元沽出 龍頭發展商本季推3盤應市
2025年01月21日 22:18
東網電視更多新聞短片
龍頭發展商公布今年首季將推出三盤，共涉近2,000伙。另一方面，新盤市場錄得今年首宗逾億元的大額成交，薄扶林一座逾5,700方呎的洋房，以逾兩億元獲承接。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE登場
新鴻基地產(00016)及港鐵公司(00066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站項目最新一期，周二(21日)公布命名為YOHO WEST PARKSIDE，部署農曆新年後推出市場，項目提供525伙，樓花期約一年半，正申請預售同意書。連同上述項目計，集團部署於第一季推售3個樓盤，涉及近2,000伙。
●香港仔黃竹坑站海盈山單日暫沽11伙
由嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，周二(21日)晚上作開售以來第三輪銷售，以價單形式發售78伙。銷售流程由下午約6時開始。市場消息指，截至晚上約8時，項目於兩小時內錄得11伙認購登記。
●薄扶林碧麗軒洋房成交價逾2億元
華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周二(21日)招標售出全盤最後1伙，以逾2億元項目新高價沽出1座洋房，整個項目套現逾17億元。該盤最新售出洋房5，實用面積5,767方呎，屬四房四套連家庭廳間隔，設私人電梯及泳池，外連1,174方呎平台，199方呎花園及279方呎天台，成交價2.038億元，呎價約35,339元。
●何文田太子道西233號四房售2,508.8萬
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號，周二(21日)招標售出10樓A室，實用面積1,038方呎，四房間隔，成交價2,508.8萬元，呎價約24,170元。
●屯門尚岸樓書曝光
尚嘉控股旗下屯門青霞里8號項目尚岸，周二(21日)上載售樓說明書至一手銷售資訊網，全盤提供80伙，全屬千呎以上單位。同步上載銷售安排，將於本月31日以招標形式出售首批19伙。項目由兩座樓高18層的住宅大樓組成，合共提供80伙，單位實用面積介乎1,089至6,288方呎。
●屯門黃金海灣第2期珀岸單日沽4伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，今(21日)連沽4伙，成交價介乎288.6萬至490.2萬元，總成交金額共1,366.7萬元。當中，2座18樓G室，為實用面積306方呎的開放式單位，成交價288.6萬元，呎價約9,431元。＼
●啟德MIAMI QUAY I兩房成交價1,017萬
會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展，已屆現樓的啟德MIAMI QUAY I，今(21日)售出第3座9樓G室，為實用面積450方呎的兩房單位，成交價1,017.4萬元，呎價約22,609元。發展商指，該期數項目至今累售139伙，套現逾17億元。
●元朗洪水橋滙都II兩房呎售10,468元
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，周二(21日)錄得第5座7樓A08室，為實用面積420方呎，兩房間隔，成交價439.64萬元，呎價約10,468元。