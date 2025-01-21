新盤洋房逾2億元沽出　龍頭發展商本季推3盤應市

龍頭發展商公布今年首季將推出三盤，共涉近2,000伙。另一方面，新盤市場錄得今年首宗逾億元的大額成交，薄扶林一座逾5,700方呎的洋房，以逾兩億元獲承接。

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE登場

●香港仔黃竹坑站海盈山單日暫沽11伙

●薄扶林碧麗軒洋房成交價逾2億元

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周二(21日)招標售出全盤最後1伙，以逾2億元項目新高價沽出1座洋房，整個項目套現逾17億元。該盤最新售出洋房5，實用面積5,767方呎，屬四房四套連家庭廳間隔，設私人電梯及泳池，外連1,174方呎平台，199方呎花園及279方呎天台，成交價2.038億元，呎價約35,339元。

●何文田太子道西233號四房售2,508.8萬

●屯門尚岸樓書曝光

尚嘉控股旗下屯門青霞里8號項目尚岸，周二(21日)上載售樓說明書至一手銷售資訊網，全盤提供80伙，全屬千呎以上單位。同步上載銷售安排，將於本月31日以招標形式出售首批19伙。項目由兩座樓高18層的住宅大樓組成，合共提供80伙，單位實用面積介乎1,089至6,288方呎。

●屯門黃金海灣第2期珀岸單日沽4伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，今(21日)連沽4伙，成交價介乎288.6萬至490.2萬元，總成交金額共1,366.7萬元。當中，2座18樓G室，為實用面積306方呎的開放式單位，成交價288.6萬元，呎價約9,431元。＼

●啟德MIAMI QUAY I兩房成交價1,017萬

●元朗洪水橋滙都II兩房呎售10,468元