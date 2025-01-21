美股道指升268點　佩洛西「新寵」股價飆27%

美國政府換屆後首個交易日，周二美股3大指數早段向好，道指早段升268點，報43,756點；標指升26點，報6,023點；納指升13點，報19,643點。

曾任眾議院議長的佩洛西披露，除了購買諸如亞馬遜認購期權、出售蘋果公司(Apple Inc.)股票，調整英偉達(Nvidia)倉位，還買入一家名不見經傳的AI醫療股Tempus AI的認購期權，涉及50張，行使價20美元，明年1月16日到期，整筆交易的價值在5萬到10萬美元之間。Tempus AI股價早段曾升27.68%，報44.88美元。

她曾稱本人不會直接購買股票，一切披露的交易都是由其丈夫操作，但由於外界發現佩洛西過去披露的投資倉位屢屢獲利甚豐，少有失手，因此她亦獲得「國會股神」之稱。

企業消息方面，道指藍籌股3M上季經調整每股純利1.68美元，按年微跌1.17%，勝預期，指引今年全年每股經調整後賺7.6至7.9美元，比去年的7.3美元增長4.1至8.21%。上季收入按年跌0.83%，主要是交通及電子部門生意倒退，全年則跌0.14%，消費者部門亦見下滑，指引今年收入不計併購等的內生增長升0.5至1.5%。