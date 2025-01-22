施羅德：亞洲股市多變中發掘機遇

2024年亞洲股市經歷了許多不同事件，而基於人工智能(AI)相關投資的推動，台灣企業有更好的盈利增長，使該區連續第二年領先亞洲地區。

去年印度開局強勁，但後期遇挫，包括印度人民黨(BJP)未能在大選中獲得多數席次，當地股市經歷周期性放緩，以及過度發行股票。另一邊廂，內地去年首3季面對通縮憂慮和持續的房地產市場調整，但隨後在9月底宣布的貨幣和財政刺激措施下，市場表現顯著反彈。

至於南韓市場則相對落後，因其最大市值股票遭受大幅降級。東盟市場亦表現參差，新加坡及馬來西亞受銀行業盈利強勁帶動，表現強勁；印尼及菲律賓等其他市場則因貨幣政策收緊而陷入困境。

關稅美元兩因素左右

今年可能主導亞洲股市的關鍵議題包括：特朗普2.0的美國關稅和強美元，可能通過美國利率在更長時間內維持高企而影響亞洲，導致經常帳赤字市場的流動性緊縮。出口為導向的企業或因關稅面臨壓力。考慮到地緣政治局勢，內地或進一步提供財政和貨幣支持，當局如何應對其房地產行業、消費者信心和通縮壓力，將對企業盈利和市場表現有關鍵作用。

AI資本支出投資展望方面，雖然與AI相關的收入依然強勁，許多亞洲科技公司股價亦屢創新高，但市場仍未清晰知道雲端服務供應商將如何透過消費者採用AI來實現盈利。鑑於AI的巨額資本支出，相信在2025年，市場將會質疑大量資本支出在沒有足夠回報的情況下能否持續。

印度方面，最近的企業盈利和宏觀經濟數據顯示出邊際股票增長有放緩迹象，天氣和選舉的影響亦不利表現。雖然預期不會出現長期放緩情況，但股票的大量發行及潛在的市場調配，會使某些行業的回報下降，並可能削弱股票回報。

目前認為，亞洲股票是今年對投資者具吸引力的資產類別，並相信上述主題可透過自下而上的選股策略選出優質的企業而得以實現，並有幾個偏好的領域。

首先，看好存款概況良好並能受惠於緊縮貨幣政策的私營銀行。特別偏好未承擔有問題之無擔保貸款的印度私營銀行、受惠於國際級制度架構的新加坡銀行，以及已長期降低資產負債表風險並以低廉倍數交易的亞洲地區銀行。

港股投資價值被低估

其次是被忽視的香港股票。部分香港企業是世界一流的業務經營者，並且正在逐漸看到正面的資本回報政策，相信這將改善它們低迷的估值。此外，因應其市場佔有率，內地的一些科技股亦值得關注，特別看好與電玩遊戲、音樂和網上旅遊平台相關的股票。

最後是收益率。隨着地緣政治不確定性加大，對資本回報的重視將比以往任何時候都更高。股息支付比率與亞洲的企業管治息息相關，相信那些正在提高股息支付比率以回饋股東的企業，將有可能在今年表現良好。

總括而言，今年市場將比以往任何時候都更能回報那些有紀律、專注於基本面和自下而上選股的投資者。