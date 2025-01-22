樂普生物授予ArriVent腫瘤藥MRG007大中華地區以外獨家許可

根據許可協議，公司授予ArriVent：(i)就集團擁有或控制的和MRG007相關知識產權的獨家許可，以在許可地區開發、生產及商業化任何包含MRG007的產品；及(ii)就集團控制的和MRG007相關知識產權的非獨家許可，以在許可地區開發、生產及商業化任何包含MRG007的用於腫瘤治療的產品。

公司將收取一次性首付款及近期里程碑付款合計4,700萬美元，和最高達11.6億美元的開發、註冊及銷售里程碑付款，以及未來MRG007在許可地區銷售淨額的高單位數至低雙位數的分級特許權使用費。

MRG007是一種潛在同類最佳的針對消化道癌(GI)的ADC。公司計劃於2025年上半年提交首個IND申請，初步臨床開發重點為結直腸癌、胰腺癌和其他消化道惡性腫瘤。