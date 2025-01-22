耀才主席葉茂林捐1610萬予瑪麗醫院　購機械人輔助手術系統

葉茂林慈善基金聯同耀才證券捐出1,610萬元予瑪麗醫院，用作購置機械人輔助手術系統，相信一定可以幫助更多有需要的病人，節省市民輪候時間，為病人帶來新的希望。

葉先生為人樂善好施，多年來一直秉承「取諸社會、用諸社會」的理念，致力於回饋社會，扶助弱勢社群，目的是希望能惠澤社群，為香港社會盡一分綿力。葉先生深深體會香港的醫療服務與香港市民有著環環緊扣的關係，因而對香港醫療設施極為關注。鑒於香港人口不斷老化，社會上更經常出現不同類型的疾病，對本港醫療設備的需求亦日益增加；而良好的醫療設備，一定可大大減輕醫護人員的負荷，及減輕病人在進行手術時的痛苦。今次有幸能夠藉此機會，為香港醫療服務盡一點綿力，誠心捐出1,610萬元予瑪麗醫院，用作購置機械人輔助手術系統，再配合醫院內擁有醫術高明的專業團隊，可進一步提升醫療服務的水平，改善香港醫療資源緊張的問題，惠及更多有需要的市民。

回顧數年前，新冠疫情肆虐香港，葉先生為了感謝及鼓勵所有醫護人員無畏無懼、堅守崗位，曾先後向香港醫院管理局作出多次捐獻合共3,000萬元，可見他一直不遺餘力推動香港醫療服務的發展。

瑪麗醫院/贊育醫院醫院管治委員會主席蔡永忠說：「我們非常感謝葉茂林慈善基金及耀才證券的捐款，讓瑪麗醫院能與時並進，引入創新設備，相信新儀器能廣泛應用至不同專科，提升微創手術的精確度、安全性和效率，促進治療技術的高質量發展，為患者提供更優質的醫療服務。瑪麗醫院再次感謝葉茂林慈善基金及耀才證券的善舉。我們相信，新添置的機械人輔助手術系統有助醫院提升相關手術的服務質量，令更多病人受惠。」