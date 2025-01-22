渣打維持恒指基礎預期　短期支持位19000點

特朗普上任首日簽署多項行政命令，渣打財富方案全球首席投資總監辦公室表示，由於政治不確定性和結構性憂慮，維持對中國股票的中性立場，認為恒生指數的短期支持位是19,000點，並維持基礎預期不變，即該指數短期將處於20,000至22,500點之間。

該行目前仍然超配美國股市，認為標普500指數的短期支持位是5,870點，然後是5,674點，12個月目標水平是6,650點。該行解釋，股市可能聚焦特朗普撤銷前總統拜登針對人工智能風險的行政命令，此舉可能使美國科技業在持續盈利增長的基礎上繼續表現領先，而特朗普廢除要求電動車到2030年佔美國出售新車50%的命令，並凍結了未動用的充電基建資金，可能引發行業輪動，進而利好傳統能源公司，同時影響電動車和清潔能源行業。

固定收益方面，在特朗普的就職典禮之前，由於預期政策會引發通脹，長端收益率已經大幅攀升。在12月消費物價指數的數據弱於預期之後，10年期收益率已從一周前的4.793%回落逾25個基點。渣打稱，隨着特朗普的政策展開，債券收益率的波動性可能仍然較高，但10年期債券收益率大幅攀升的可能性看似有限，因此重申投資者應該鎖定更高的收益率，尤其是在收益率飆升期間。

在特朗普表示他可能在2月1日前對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅後，美匯指數收復了早盤的跌幅，加拿大和墨西哥貨幣兌美元下跌逾1%後回升。該行續指，技術指標回到中性水平，隨着市場等待加拿大的回應，美元兌加元可能在1.42至1.46之間窄幅上落。市場的注意力正轉向潛在的中國關稅問題。離岸人民幣下跌0.4%，拖累了風險敏感的澳元和紐元。人民銀行將人民幣參考利率設定為11月8日以來的最高水平，顯示出對人民幣的支持。即時支持位在200日移動平均線的7.2170水平。日圓方面，由於美國貿易緊張局勢風險相對較低，預計日圓將受到國內因素的推動，美元兌日圓將測試152.8的支持位。