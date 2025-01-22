對沖基金加大押注美元續上　借貸水平2010年來最高

美國總統特朗普展開其第二個任期，據銀行研究及行業數據，對沖基金已做好準備，其借貸達2010年以來最高水平，同時押注美元將繼續向上。

外媒報道，摩根士丹利主要經紀業務報告顯示，本周美國股票交易對沖基金的總槓桿水平達2010年以來最高。總槓桿反映對沖基金增加市場倉位的程度。歐洲股票交易商押注歐洲股市將上升，尤其是金融、科技及能源公司。

倫敦Lancaster Investment Management兩檔基金的投資組合經理表示，降低稅率、放鬆管制和提高關稅可能會給一些美股帶來利好，但關稅和波動性的增加會阻礙美股更廣泛地上漲。

高盛的報告指，特朗普就職典禮前夕，對沖基金拋售中國以外的新興市場股票，創下自10月份以來最大淨拋售。對沖基金的中國交易已降至5年低位。

摩根大通的周報也指，對沖基金(包括系統性趨勢追隨者)在交易宏觀經濟訊號時，續押注美元走強。根據巴克萊報告，商品交易顧問(CTA)的美元好友押注過度，尤其是兌歐元。

部分投資組合經理正關注美元走強可能對擁有美元債務的企業及國家造成的影響。特殊情況對沖基金Two Seas Capital料，可能會見到美元走強，這或致許多擁有以美元計價債務的新興市場公司帶來問題；高外債(以美元計價)國家也可能陷困。