澳洲會計師公會：大眾要調整「派糖」期望

新一份財政預算案將於下月26日公布，市民關注「派糖」會否在財赤下再縮減。澳洲會計師公會大中華區稅務委員會趙健富坦言，大眾要調整「派糖」期望，但認為政府在平衡財政收支的同時，也要保障市民。

該公會建議，維持新財政年度最終薪俸稅的100%稅務回扣，上限為1萬元，而薪俸稅免稅額應至少與通脹同步增加；增加已婚人士免稅額至30萬元；居所貸款利息扣除額上限增加至15萬元；住宅租金扣除額上限增至15萬元等。

趙氏指，香港人口老化，加上出生率低，對本港長遠影響大，建議政府採取更多措施，減輕市民撫養子女的經濟負擔，例如引入育兒開支免稅額，最高上限為6萬元，並提高每名子女的免稅額至15萬元，另提供兒童照顧和幼兒教育補助等。

至於坊間有建議公務員凍薪或減薪，該公會2025年大中華區分會會長王文暉表示，可通過完善公務員架構、整合資源、改善工作流程等減省開支。不過，雖然政府已表明會再削減政府部門1%經常性開支，但認為削減目標可增至1.5至2%。

趙氏補充，政府要利用限資金完成大項目，為保持香港競爭力，建議借助公私營協作計劃，減少政府的成本和風險。