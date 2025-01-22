哈佛教授：美元地位未來幾十年料漸降　新興幣或與傳統幣競爭

哈佛大學、香港科技大學教授金刻羽周二(21日)出席2025年世界經濟論壇年會時稱，目前美元仍佔主導地位，不過也面臨美元短缺問題，未來幾十年地位可能會逐步下降，中國亦一直將降低美元依賴作為戰略意圖。此外，隨科技進步，尤其是中央銀行數位貨幣(CBDC)興起，新興貨幣將與傳統貨幣競爭，全球經濟格局分散也將加劇有關現象，令未來可能會出現一段不穩定時期。

內媒報道，金刻羽指中國的目標是建立多元化貨幣及支付管道，並長期致力於建立相關的金融基礎設施。隨時間推移，美元將面臨愈來愈多挑戰，例如EMBridge、SPFS及潛在區塊鏈支援的BRICS支付系統，都在悄悄建構起新的金融體系。

金刻羽又指，人民幣尚未成為真正的儲備貨幣，但在國際貿易中的使用已經取得顯著進展。她提到，人民幣15年前在貿易結算中佔比幾乎為零，如今已達約30%。另一方面，人民幣在跨國支付的佔比也從10年前的20%，上升至目前的56%。

美元地位降低同時，近年來非傳統儲備貨幣地位逐漸上升，除人民幣外，還有瑞士法郎等貨幣，在全球外匯儲備佔比已從2%升至11%。