中金：美關稅政策倘漸進及減稅加快推出　或利風險偏好

特朗普正式宣誓就任第47任美國總統。中金發表報告表示，從就職首日看，特朗普政策初期側重點或聚焦在移民及能源政策，市場關注的關稅政策相對溫和，倘後續採取漸進方式，增長性政策如減稅加快推出，將有利風險偏好。

近期美債利率快速上行，除經濟數據及減息預期等因素外，政策不確定性也是主要擔憂，假設通脹不受政策因素而大幅改變，預期減息2至3次，10年期美債孳息或回落到4.2至4.3厘。中期而言，美國經濟基本面仍具韌性，減稅若如期推出將再度提振增長，推動美債利率底部逐步抬升。

至於美股，關稅等政策溫和姿態可能提振風險偏好，短期在預期持續加持下，美股估值已處高位，計入樂觀預期或受業績和政策擾動，此前受利率消息不斷走高下小幅回調。特朗普就任首日，通脹性政策並無預期般強，故短期料提振風險偏好。

基準情形下，標指盈利料增長約10%，對應點位6,300至6,400點，落實減稅將額外提振盈利增長3至4個百分點，順周期板塊受益於產業政策及高於均值的有效稅率，彈性可能更大。

該行予大宗商品中性偏多，惟需等待催化劑，目前進一步大幅回落機會不大。其中黃金已超出基於實際利率及美匯指數基本面量化模型測算，料支持為每安士2,400至2,600美元，考慮到地緣局勢、央行買金及局部「去美元」需求帶來額外風險溢價補償，長期仍可作為不確定性對沖，短期予「中性」建議。

另一方面，中金測算，如果對華關稅幅度為30至40%，預期影響將類似2019年4月後，認為符合預期及影響可控。30至40%關稅帶來外需衝擊相對有限，內部有充足內需刺激政策應對；如果極端情形下加徵60%關稅疊加其他措施，可能帶來衝擊，一是因市場預期不足，二是影響確不可忽視，而且政策對沖也需要時間。