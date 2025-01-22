惠譽：中資銀行面臨持續逆風　淨利差進一步收窄

惠譽評級大中華區銀行評級主管胡月明指，由於經濟增長放緩、零售信貸需求疲軟及房地產等關鍵產業持續承壓，內地及香港銀行業信用前景展望均為惡化。雖然利率下降在一定程度上緩解攀升的減損貸款率帶來的壓力，不過淨息差仍承壓。

胡月明表示，中資銀行正面臨持續逆風，因為政府促進經濟發展的措施，導致淨利差進一步收窄，影響獲利能力及資本留存。儘管法定存款準備率及存款利率下調可緩解淨息差壓力，惟重振信貸需求將面臨挑戰。

她又指，內地房地產市場受壓，將影響消費者信心及居民部門收入前景。貸款利率下調應能減輕還款負擔，同時對開發商及小微企業的監管優惠政策，將緩解短期違約風險及減損貸款確認。

內地政府可能在2025至2026年間向內地6家國有銀行注入核心一級資本，她認為，將有助於銀行系統穩定資本充足水平，並為貸款投放提供空間。

香港銀行業方面，胡月明認為，息差收窄的影響可能不會被貸款增長完全抵納，因內地與香港之間的利率差異仍大，抑制貸款需求。

由於減息措施不太可能立即顯著紓解潛在的宏觀經濟挑戰，香港商業地產獲利壓力及資產品質風險將持續存在。