中海油略提高派息比率 今年起3年不低於45%

副董事長周心懷表示，本來公司不會指引每股股息的絕對值，2022年之所以給，主要是當時市場行情很差，ADR又被美國下架，所以才以此提振市場信心。

然而，一旦遇到「極端情況」，他引述公告中看似派息政策不夠堅定的一句——「綜合考慮公司股東的意願、戰略規劃、經營狀況等因素，適時對上述分紅政策進行調整」，強調中海油一直堅持讓股東滿意。

可能由於中海油在特朗普臨上場前出售美國墨西哥灣擁有上游油氣資產的美國子公司，2025年及2026年的油氣產量指引有所下調，2025年改為7.6億至7.8億桶油當量(下同)，中國約佔69%，海外約佔31%；2026年改為7.8億至8億桶，新的2027年指引為8.1億至8.3億桶，換言之把2026年目標押後一年。

儘管如此，中海油新的指引反映公司油氣產量仍會持續破頂。2025年，資本支出預算總額為1,250億至1,350億元人民幣(下同)，跟去年預計值1,320億元差不多，其中勘探、開發和生產預計分別佔約16%、61%和20%。

周心懷相信，如果國際油價處於65至85美元，中海油的資本開支都會較大，處於1,100億至1,350億、1,400億元之間。