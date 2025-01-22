中國發布推動中長期資金入市實施方案

中央金融辦、中國證監會、財政部、人力資源社會保障部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，提出要提升商業保險資金A股投資比例與穩定性，引導大型國有保險公司增加A股(含權益類基金)投資規模和實際比例等。

中證監在官網刊登的實施方案指，對國有保險公司經營績效全面實行3年以上的長周期考核，淨資產收益率當年度考核權重不高於30%，3年到5年周期指標權重不低於60%。抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，後續逐步擴大參與機構範圍與資金規模。

方案細化明確全國社會保障基金5年以上、基本養老保險基金投資運營3年以上長周期業績考核機制。提高權益類基金的規模和佔比；引導督促公募基金管理人穩步提高權益類基金的規模和佔比，建立基金管理人、基金經理與投資者的利益綁定機制，提升投資者獲得感。

優化資本市場投資生態方面，方案提出，引導上市公司加大股份回購力度、落實一年多次分紅政策，推動上市公司加大股份回購增持再貸款工具的運用；允許公募基金、商業保險資金、基本養老保險基金、企(職)業年金基金、銀行理財等作為戰略投資者參與上市公司定增。