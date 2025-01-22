金管局阮國恒：港銀行業維持穩健　信貸風險可控

本港特定分類貸款比率升至1.99%，個別地產發展商的流動性令人關注，香港金融管理局副總裁阮國恒表示，無統計商業房地產(CRE)不良率，「暫時睇唔到銀行有風險集中」的情況，銀行的管理風險能力仍強，相信風險可控，強調金管局會投放足夠資源，並確保銀行的風險管理到位，並指香港銀行業維持穩健。不過，受息口維持高企，未清楚美國新政府對息口走勢影響，認為今年特定分類貸款比率仍有上升壓力。

他提到，銀行單一最大貸款是住宅按揭貸款，截至去年9月，涉資1.9萬億元，不良率僅0.11%，而整體貸款組合不良率1.99%，中小企特定分類貸款比率約4%。簡單數學推算，CRE不良率則高於2%。

他提到，當大企業面對財務壓力時，面對一眾銀行時，若無人出來牽頭，在銀行之間進行協調工作，「很多時大家會鬥快去攞資產」，從而加劇企業面對流動性的壓力。「有些可能會傾到七七八八，大家覺得重組合理，但有些釘子戶出現，愈hold到最尾就愈拎得大，惟是不公平安排。」因此，會動用該守則。

他提到，金管局會留意銀行是否具足夠的撥備覆蓋、撥備後能否維持盈利能力及風險敞口等，「多條線維持得到」，便已保障了整體銀行穩定性。