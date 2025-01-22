m18講場︰金管局阮國恒封咪　防騙出新「蕉」

騙徒奸詐狡猾，香港金融管理局出「蕉」，提醒大家時刻保持警剔，慎防「釣魚」陷阱，仲預告嚟緊有連環宣傳，大家記得接招啦！

金管局近年積極進行公眾防騙教育，副總裁阮國恒(Arthur)舊年「開金口」，孖住歌手推出防騙主題曲《Link咪亂撳》。不過，佢話暫時要封咪，今「蕉」唔會唱歌喎，反而用「驚慄行銷」，嚇下大家，深深記住「撳Link 中『蕉』」後果多麼可怕。

驟眼睇，「香蕉」外表善良，但暗藏邋遢，剝皮後係心腸歹毒、唯利是圖嘅惡魔。佢無處不在，亦無所不用其極，編織一個又一個嘅「糖衣毒藥」騙局，令受害人不虞有詐，一步一步咁墮入騙網。時機一到，佢就會露出猙獰嘅面目，將受害人嘅錢財揸乾揸淨，一鋪清袋，到時錢又無，心情又無。

近期不少在港內地學生墮電騙網，Arthur話，已經申請喺社交平台小紅書開帳戶，預期本周可以用到，亦會第一時間將唔同嘅防騙宣傳放上去，希望接觸到唔同嘅群體，增強防騙意識。

如果想保住荷包，大家記得咪亂撳Link啦！話時話，香港證監會早排出咗隻「水魚」，唔知嚟緊呢隻「蕉」，同「水魚」有冇合作空間呢？