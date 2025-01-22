晨星：部分中資股估值被低估　消費股今年有望跑出

晨星亞洲股票市場策略師Kai Wang提醒，中資股投資者如果要避開美國對華關稅對股份投資的影響，應選擇業務面向內地經濟，尤其是與服務業及日常生活有關的中資股，而非業務涵蓋製造或出口的股份。

他認為，部分中資股估值被低估，具吸引投資機會，特別在港股市場，又指中港上市的酒業及飲食股，是中國本土消費及服務行業的代表。他解釋，消費股與中國經濟周期關連度高，而且去年的低基數效應，故今年有望跑出。

至於整體中資消費行業，他認為正朝兩極化發展，消費者一方面屬意高端品牌，故高端品牌增長相對較大，但主流品牌同時錄增長，如白酒行業就展現有關趨勢。儘管如此，Wang料中國消費上半年會維持呆滯，直至關稅事件的發展於下半年明朗化。

展望整體中國經濟，他料今年中會有所回穩，但進一步復甦則仍需要更長時間。基於有關原因，該行較不偏好業務涉及高銀碼交易的內地汽車股與內房股，指有關行業需較長時間復甦，並指出非必需消費品股行業如濠賭股，上季仍受內地經濟影響。