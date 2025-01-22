【一手盤攻略】國際級保育地標皇都　豪宅新面貌

北角位處港島的心臟地帶，不單止坐擁千金難求的維港海景，生活配套又完善，更具有文化藝術氣質，例如全港首個一級歷史建築的國際級保育綜合地標，亦在區內誕生。據中原地產首席分區營業董事林志達表示，迄立北角逾70年的皇都戲院擁有深厚的歷史價值及意義，於2020年新世界發展以接近48億元統一業權，發展成為集豪宅、零售及甲級寫字樓於一身的國際級保育大型綜合地標。

這個國際級保育地標的豪宅部分，新世界發展已經命名為「皇都」(STATE PAVILIA)，項目一共提供388個單位，戶型涵蓋一房至四房，住宅分為兩個區域，27樓以下為SIGNATURE ZONE，而27樓及以上則VICTORIA ZONE，VICTORIA ZONE的三房、四房的單位，實用面積由834至1,522方呎，大部分享有維港海景。

「皇都」坐落的北角，位置優越，鄰近銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、太古坊等香港核心區域，同時又匯聚住宅、商廈、酒店等多元物業，交通網絡、生活配套、文化藝術一應俱全。中原地產林志達補充，政府已將灣仔北接連中環和北角約3.8公里長的海濱地區，規劃成五個主題區，包括慶典、渡輪碼頭畔、水上運動及康樂、活力避風塘，以及東岸公園等主題區，為北角增添了更多悠閒氛圍。

另外，「皇都」享有雙鐵路站優勢，前往炮台山或北角港鐵站，步程都僅約5分鐘，而項目附近亦有多條巴士及小巴路線，就連前往電車站都僅1-2分鐘步程。中原地產林志達又稱，於港鐵北角站或者炮台山站上車，乘4至5個站就到達金鐘、中環及香港站等大型轉車站，前往港九新界各區，以至往返內地及機場，相當快捷方便。至於駕車，只花9分鐘到達中環IFC、太古坊，18分鐘到達數碼港，以及16分鐘就到西九龍鐵路站等。

「皇都」擁有出行優勢外，生活配套亦勝人一籌，民生店舖齊全，超市、銀行、街市、食肆，由街頭小吃到精緻餐廳應有盡有，好似前往北角匯、城市中心商場等，僅5至8分鐘步程；前往銅鑼灣多個大型地標式商場

，步程亦僅30分鐘內，行街、睇戲、消閒各式其適任君選擇。

至於家長最關心的校網，「皇都」附近就有多間星級名校，好似漢基國際學校(CIS)、英基屬下的鰂魚涌小學等，而官津小學校網就屬於14校網，當中有6間是全港Top 100的小學，而中學則屬於東區，當中包括庇理羅士女子中學、港島民生書院等Brand 1中學。而全港首間私立大學，香港樹仁大學亦位於北角山上。想知樓盤更多資訊，即刻Click片睇啦！