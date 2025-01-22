每日詐騙金額2500萬　金管局研警示彈出暫停轉數

騙徒手法層出不窮，防騙教育成為各大金融監管機構重點工作之一。香港金融管理局副總裁阮國恒引述執法部門數據， 2024年首11個月詐騙案件逾4萬宗，涉資超過85億港元，即每日被騙金額2,500萬元，情況令人擔憂，今年會繼續投放資源做好反詐工作。

他指，「防騙視伏器」數據庫出現問題的帳戶，目前會向銀行用戶發出警示，但有不少用戶無視警示，選擇繼續轉帳。現時與銀行研究，在彈出警示後，「停佢10秒、8秒無法過數」，以讓用戶再三考慮是否轉帳。

他又指，目前仍然有客戶會將一次性密碼轉交他人的情況，計劃進一步減低銀行對一次性密碼認證的依賴。同時，去年公布希望在今年底前推出「智安存」服務，將客戶帳戶部分結餘「鎖住」，不可在網上轉帳，部分銀行希望在特定範圍例如長者客戶群，提早於第一、第二季推出。

他提到，很多年紀較大的用戶未必會網上購物，進行未經登記的第三方轉帳需求亦很低，將與銀行探討允許客戶關閉有關功能，即使帳戶被盜都不會被騙走金錢，以提高客戶的自我防禦能力。

另外，他指出，目前銀行之間節信息交換平台，可以交換懷疑有詐騙行為的企業客戶資料，會爭取今年盡早修訂法例，允許交換個人帳戶的資料。