去年12月本港舖位租賃價量齊挫　尖沙咀空置率按年勁跌

上月聖誕節及元旦假期港人外遊創高峰，本港整體零售市道氣氛相對疲弱，最新舖位租務交投亦錄得價量齊跌。據中原(工商舖)統計，2024年12月商舖市場共錄得約209宗租賃成交，涉及成交金額約1,959萬港元，按月分別下跌約35.5%及約44.4%。

中原(工商舖)商舖租賃部何潔釵表示，據該數據，12月舖位租務成交較11月急跌約115宗，按年亦跌約28.4%；成交金額按月少約1,562萬元，按年則跌約37.5%。月內錄得個別大宗租務成交，包括尖沙咀彌敦道26號地庫，以及地下與1樓3號舖，面積約8,500方呎，成交月租約100萬元，平均呎租約118元，由星資證券行長橋證券承租。

空置率方面，何續稱，12月核心消費區商舖空置率平穩發展，中環表現最為突出，最新空置率錄約6.93%，按月調低約0.41個百分點，按年亦跌約1.25個百分點；銅鑼灣空置率最新錄得約6.04%，按月亦錄約0.05個百分點跌幅。另方面，九龍包括尖沙咀及旺角區空置率按月分別錄得約0.04及約0.01個百分點的輕微增幅，但按年則有明顯改善，尖沙咀空置率較去年同期為低，減幅約3.11個百分點。

她指出，根據入境處數據，去年12月20日至29日起外遊高峰期間，10天內共錄得接近361萬香港居民出境，與去年同期相比上升約兩成，令本港零售市道氛圍轉淡靜，直接削弱租戶開的信心，導致租務價量齊跌。相信1月新年檔期為傳統消費旺季，加上深圳一簽多行措施亦見奏效，內地旅客來港數字亦見增多，吸引不少與節慶相關的租戶如花店、利是封店等趁機短租舖位經營，相信可有效消化吉舖，改善整體空置量，料租務宗數可增至約250宗水平，惟由於短租個案涉及面積及金額較少，相信成交金額會維持偏低水平。