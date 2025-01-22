海栢花園三房646萬元沽出　金龍大廈連車位售1318萬

樓市交投緩慢，業主需要透過減價增加吸引力，馬鞍山海栢花園三房連套房間隔，累減52萬元，以646萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳子漢稱，北角半山金龍大廈A座高層2室，實用面積約857方呎，套三房連工人房間隔，連車位以1,580萬元放售，終以1,318萬元成交，呎價約15,379元。

●中原鄧國昌表示，西半山駿豪閣低層G室，實用面積約682方呎，兩房套房間隔，叫價1,190萬元，累減155萬元，以1,035萬元成交，呎價約15,176元。

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新界區

●中原徐家倫表示，火炭沙田山莊中高層D室，實用面積約1,005方呎，三房連套房間隔，以800萬元沽出，呎價約7,960元。

●美聯朱惠文表示，馬鞍山海栢花園6座低層A室，實用面積約582方呎，三房連套房間隔，原開價698萬元，累減52萬元，以646萬元成交，呎價約11,100元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山居屋錦豐苑B座中層13室，實用面積約540方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約480萬元，減至455萬元易手，呎價約8,426元。

●中原吳華彩指出，大埔悠然山莊11座低層F室，實用面積約913方呎，三房連套房間隔，叫價約800萬元，議價後以750萬元沽出，呎價約8,215元。

●中原伍耀祖表示，天水圍居屋天頌苑G座中層5室，實用面積約650方呎，三房連套房單位，未補價第二場叫價400萬元，減價12萬元，以388萬元沽出，呎價約5,969元。

●利嘉閣王亦俊稱，將軍澳維景灣畔2座高層A室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以670萬元成交，呎價約12,984元。

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