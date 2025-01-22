晉達︰中國企業早已布局海外生產　為關稅提供緩衝

美國總統特朗普正式上任後，隨即再度威脅要對中國商品加徵關稅。晉達資產管理中國股票投資組合經理馬文暢表示，在2018年貿易戰期間，不論是稅率或徵稅範圍，最終實施的關稅措施都不及最初公佈的水平，人民幣貶值吸收了大部份影響。

她表示，回顧過去6年，中國的全球出口份額仍然相對穩定，顯示其地位穩健。中國企業向價值鏈上游移動，提升自給自足能力，並增強應對潛在供應鏈中斷的能力。即使在特朗普再次當選之前，中國企業早已開始在更接近終端市場的地區設立生產基地，例如南美洲和東南亞。這些舉動能為潛在的新關稅或貿易摩擦提供緩衝。

「在新興市場中，大部份潛在風險已被消化。」她解釋指，儘管過往貿易戰的消息震撼，全球貿易的基本形態大致維持不變。雖然過去十年中國對美國的直接出口減少30%，但與此同時對越南和墨西哥等中間國家的出口增長，有效地重塑貿易流，凸顯全球貿易的靈活性。

馬文暢稱，在股票方面，發現多類股票受到特殊投資因素所帶動。如科技和健康護理等行業都提供優質及高增長投資機會。與此同時，能夠為股東提供可觀現金回報的股票別具價值，特別是在原材料和金融業等領域。「我們集中投資於盈利能力強勁及動力正面的企業。這些機會涵蓋中國在岸和離岸市場。」