新盤市場交投放緩　黃竹坑站現樓項目單日沽4伙

臨近農曆新年，新盤市場交投減慢。黃竹坑站現樓項目於周三(22日)連錄4宗成交，單日吸金逾5,667萬元。

●北角皇都四房示範單位曝光

●黃竹坑站海盈山單日沽4伙

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連天台售530萬

●屯門畔海洋房5,682萬元沽

屯門洋房項目畔海於周三(22日)錄得成交，以5,682.5萬元售出6號洋房，實用面積3,290方呎，屬四房三套間隔，設有升降機，附設494方呎花園，56方呎平台及640方呎天台，附連兩個車位及私人游泳池，呎價約17,272元，買家為海外專才。

●沙田瓏珀山三房1,893萬元招標沽

●藍田KOKO ROSSO開放全新示範單位

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS系列第3期，周三(22日)起向公眾開放特色單位以供參觀，包括KOKO ROSSO的第7座25樓A室天際特色戶，實用面積958 方呎，屬三房一套梗廚間隔，附連工作間及儲物房，外連763方呎天台，可享維港海景。

●何文田傲玟三房售3,603萬元

何文田一手樓盤傲玟，周三(22日)招標售出第1座6樓A室，為實用面積1,445方呎的三房單位，成交價3,603.91萬元，呎價約24,941元。

●元朗富豪．悅庭夥美聯推優惠

●油塘朗譽錄終止交易