新盤市場交投放緩 黃竹坑站現樓項目單日沽4伙
2025年01月22日 22:00
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臨近農曆新年，新盤市場交投減慢。黃竹坑站現樓項目於周三(22日)連錄4宗成交，單日吸金逾5,667萬元。
●北角皇都四房示範單位曝光
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周三(22日)首度對傳媒開放示範單位。集團營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目現階段主力銷售三房及四房單位，將於農曆新年後推出一房及兩房戶型，並預計在2月以價單形式發售。該類較細的戶型會受資深投資者追捧，單位定價參考港島區大型綜合發展項目，首張價單將提供不少於78伙。
●黃竹坑站海盈山單日沽4伙
由嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，今(22日)連沽4伙，成交價介乎1,134.59萬至1,669.05萬元，單日吸金逾5,667萬元。項目月內累售約73伙。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連天台售530萬
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay 第3期，周三(22日)通過招標售出第6B座10樓C6室，為實用面積349方呎的一房連儲物室單位，外連305方呎天台，成交價530.2萬元，呎價約15,192元，買家另可享有回贈。
●屯門畔海洋房5,682萬元沽
屯門洋房項目畔海於周三(22日)錄得成交，以5,682.5萬元售出6號洋房，實用面積3,290方呎，屬四房三套間隔，設有升降機，附設494方呎花園，56方呎平台及640方呎天台，附連兩個車位及私人游泳池，呎價約17,272元，買家為海外專才。
●沙田瓏珀山三房1,893萬元招標沽
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山，周三(22日)招標售出三房單位，為King Tower 2的25樓C室，實用面積986方呎，屬三房一套間隔，連1個車位成交價1,893.7萬元，呎價約19,206元。項目自去年中以現樓形式重啟銷售，至今累計售出101伙，套現近21.6億元。
●藍田KOKO ROSSO開放全新示範單位
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS系列第3期，周三(22日)起向公眾開放特色單位以供參觀，包括KOKO ROSSO的第7座25樓A室天際特色戶，實用面積958 方呎，屬三房一套梗廚間隔，附連工作間及儲物房，外連763方呎天台，可享維港海景。
●何文田傲玟三房售3,603萬元
何文田一手樓盤傲玟，周三(22日)招標售出第1座6樓A室，為實用面積1,445方呎的三房單位，成交價3,603.91萬元，呎價約24,941元。
●元朗富豪．悅庭夥美聯推優惠
百利保控股(00617)等位於元朗洪水橋的富豪．悅庭，周三(22日)聯同美聯物業推出全新置業優惠。富豪物業代理董事衞振聲表示，項目設有多種屋型的洋房，目前已售出29個洋房單位，連同相關車位，合共套現接近10億元。
●油塘朗譽錄終止交易
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，新近錄得1宗終止交易個案，涉及的單位為1座16樓A室，實用面積474方呎，屬兩房間隔，原本在2022年12月以905.36萬元售出，當時呎價約19,100元。