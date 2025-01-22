【多相】兩房居屋已補價「2字頭」拍出　低估價逾兩成

有買家趁農曆新年前到拍賣場「執筍貨」，周三(22日)市場舉行兩場拍賣會，合共售出8項物業，大部分為銀主或無契等另類單位，個別大幅低於估價易手。

其中，黃開基拍賣行今日拍賣售出4伙住宅單位，全屬銀主盤，包括屯門居屋新圍苑E座高層5室兩房，實用面積約401方呎，已補價自由市場開價198萬港元推拍，獲搶高52萬元或約26.3%，成交價250萬元，呎價約6,234元。該單位網上初步估價約323萬元，反映售價較估價大幅低約22.6%。

而場內兩項市區住宅銀主盤，均較原購入價為低，其中，旺角花園街友和大樓高層D室，實用面積約510方呎，拍賣開價250萬元，競價後以330萬元售出，較開價高約32%，呎價約6,471元。據悉，單位2017年11月購入價約428萬元，至今約7年多貶值約98萬元，跌幅約22.9%。

至於何文田昌怡閣中層單位，實用面積約835方呎，連車位推拍價790萬元，最後搶高110萬元，以900萬元沽出，呎價約10,778元。據了解，該單位及車位2012年6月購入價約920萬元，至今超過12年半仍要輕微貶值約20萬元。

同場亦拍賣售出元朗新田上竹園2A號竹柏苑一個地下單位，實用面積約620方呎，附設約220花園，拍賣開價188萬元，最終成交價310萬元，大幅高於開價約64.9%，成交呎價約5,000元。

此外，忠誠拍賣於今日亦沽出4項物業，其中兩項為住宅單位。柴灣新居屋蝶翠苑低層18室，同樣為銀主單位，實用面積約313方呎，未補價第二市場開價200萬元推拍，終以250萬元拍出，較開價高出約兩成半，呎價約7,987元。

場內以低價推拍的鰂魚涌太古城無契樓，亦獲大幅搶高拍出。屋苑綠楊閣高層C室，實用面積約897方呎，三房間隔，不提供樓契，僅以880萬元推拍，最後搶高250萬元或約28.4%，以1,130萬元成交，呎價約12,598元。但相比網上初步估價約1,373萬元，惟明顯低約17.7%。

餘下售出兩項為車位物業，其中荃灣朗逸峯一期1至10座下面平台5樓單號車位，屬銀主物業，成交價46萬元，較開價35萬元高出約31.4%。至於尖沙咀半島中心地庫單號車位，由業主放售，推拍價78萬元，最後搶高至92萬元成交。