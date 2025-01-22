道指升92點　Netflix股價飆13%

美股3大指數周三早段向好，道指曾升92點，報44,118點；標指升34點，報6,083點；以科技股為主的納指升238點，報19,994點。港股夜期報19,849點，升3點，高水70點。

美國政府換屆後，金融市場對於總統特朗普目前宣布的一系列政策普遍持正面看法，故美股於他宣誓就職的首個交易日表現不錯。展望未來，投資界亦普遍認為美國經濟基本面仍然看好，而美股相信亦會受到經濟表現支持。瑞銀財富管理評論指出，該行對美國經濟的基本預測是「關稅措施不足以阻礙美國經濟增長」，亦不會扭轉通脹回落的趨勢，預測今年內聯儲局仍會累計減息0.5厘。

瑞銀財富管理指出，美國經濟活動具有韌性、企業盈利增長穩健、借貸成本降低以及資本市場交易反彈潛力的結合，很可能推動美股在今年餘下時間內繼續走高，料今年底標指可以升至6,600點。同時，自美國大選以來，減息預期降溫和對美國財政狀況的擔憂，長期利率走高，相信債息接下來將會回落，青睞高品質債券，尤其是政府債券和投資級別債券。在基本情景中，該行預計今年底10年期美債孳息率將回落至4厘。

串流影視平台Netflix上季盈利表現強勁，用戶亦大增1,890萬個，帶動其股價於早段曾升13.36%。

消費日用品巨頭寶潔(P&G)公布，截至去年底止一季收入218.82億美元，按年增長2.05%；純利按年增長33.5%至46.3億美元；經調整後的核心每股盈利為1.88美元，按年增加2.17%。該公司維持年度收入指引，其股價曾升2.6%。

另外，強生上季收入按年增長5.25%至225.2億美元；經調整純利按年跌11.07%至49.46億美元，其股價跌3.9%。