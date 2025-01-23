【東方日報產評】中美打響AI大戰　資本競爭更激烈

狂人領袖特朗普正式就任美國總統，其中一項重要舉措是取消拜登政府旨在提高人工智能(AI)關鍵安全及透明度的全面行政命令，為美國AI發展拆牆鬆綁，並推出投資規模高達3.9萬億元的AI基建聯合項目，全面打響AI大戰。由於發展AI需要投入龐大資本，可以預期中、美兩國都要扭盡六壬在世界「搶錢」。有理由相信，現實不容許美元匯價轉弱，中國資本市場要在化解債務危機、支持民營經濟、提升產業效益與分紅政策提出更明確前景和更吸引條件，才有力扭轉資本市場估值弱勢，在國際市場「吸金」！

正當市場都在關注美國新政府的關稅政策，特朗普偏偏賣關子，仍未有定案。反而要留意是其發出的多項行政命令中，其中一項是全面撤銷前朝所簽署旨在加強聯邦政府對於AI安全監管，減少AI對消費者、勞工和國家安全構成風險的《關於安全、可靠和可信地開發和使用人工智能的行政命令》。

同時，特朗普宣布AI基建投資「星門計劃」，投資額或高達3.9萬億美元，用於建設數據中心、AI園區等。顯然特朗普是要以最積極、寬容的態度來支持美國AI產業發展，有利吸引更多資金流入這門戰略產業，提升在科研、吸引科技人才等多方面的競爭力，全面強化美國的科技實力。

事實上，在新經濟下，創新科技是經濟體競爭力的重要指標。除了晶片，AI研發與應用亦是重點領域。中國在新能源汽車上，先是憑電動化成功搶灘，現正積極部署推動汽車智能化，一旦取得領先地位，主導全球智能汽車技術制式，美國汽車工業將被大大拋離，更會在未來智能化生活技術制式應用上失優勢。既然已在汽車電動化上失產業優勢，特朗普索性全面放手任由AI領域狂舞，為相關投資全面掃除障礙，釋放創科能力，冀能確保鞏固科技實力。長遠而言，這種極端的手法會否種下國家安全隱患，大概不是這4年任期總統須考慮的事情。

畢竟全球AI發展仍然處於相對初期，但卻主導未來的數碼經濟，美國與中國積極布局AI產業發展，都是國家發展戰略的一步。如今美國資本市場估值高企，不少聲音都認為大調整將出現，但特朗普這麼一步全面鬆開AI發展的監管，相信可以為美國資本市場注入新題材、新動力，以延續美股牛市盛宴，繼續在全球「吸金」。

至於中國，如今正處於資產估值與市場信心低迷的問題，一則內部宏觀經濟仍面對不少問題，二則強美元下，人民幣走貶，也不利中國資本市場吸資。

不過，發展AI等科技產業投入龐大，有效的融資平台十分重要。更何況，作為全球第二大經濟體，中國斷無道理沒有像樣的資本市場來服務宏觀經濟。如今內地當局拋出「穩股穩樓」的目標，絕不只是口號，客觀環境不再容許中國資本市場繼續躺平，全面放開民營經濟的枷鎖，釋放市場潛力，重振中港股市，始有望打好這場資本爭奪戰！