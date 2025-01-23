耀才許繹彬：中港股仍乍暖還寒　滙豐攻守兼備

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，狂人特朗普於周一(20日)正式入主白宫，成為美國第47任總統。較早前外間認為，其上任後會對中港兩地股民存著一定的隠憂，但隨着特朗普在上周五(17日)與國家領導人平通電話後，確實為投資者帶來一刻驚喜。

事緣國家領導人在通電後表示，兩人都高度重視及希望中美關係在美國新任總統上任後，雙方會取得更大進展；兩人亦提到台灣問題，中方希望美方務必慎重處理，並表示期待雙方盡快會面。而特朗普亦表示討論了貿易、毒品芬太尼和TikTok等問題，形容這次通話對中美而言「都非常好」，又說很重視同習近平的關係，兩人可一起解決許多問題，同樣表示期待盡快見面。

隨後內地官媒再報道，兩人同意建立戰略溝通渠道，就重大問題將會經常保持聯繫。最重要的是，中國外交部宣布，國家副主席韓正將作為「習近平特別代表」赴美參加特朗普的就職禮。兩人通話內容一經傳出，再配合新華社及外交部的相繼發功下，市場隨即表示憧憬特朗普上任後未必會即時向中國加徵關稅，指「中美關係相信會大大改善」，又用「以禮相待」來形容雙方關係。因而令上海Ａ股急升，帶動恒指周一在超過1,600億元成交下，一度升穿19,800點後，再高見20,093點；而帶動是日急升的南下「北水」，錄得半年來最長淨流入，更是連續第22日出現買盤多過賣盤的佳境。

市場的憧憬確實有所實現，特朗普在周一正式上任後簽署多項行政命令，當中包括考慮對鄰國加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%的關稅，有關行動可能會於2月1日進行，但沒有提及中國，令市場對中美關係改善有所期望，加上一向疲弱的人民幣終於回升，更升至近1個月高位，從而為港股帶來支持；再者，自去年4月停牌至今的碧桂園(2007)在補發2023年全年及2024年中期業績一周後，終於正式「復牌」，在碧桂園復牌後升最多3成的美景下，其他相關的內房及物管板塊隨即借勢反彈。在眾多好消息配合下，帶動恒指2025年首次於兩萬點以上收市，兼升至今年高位；恒指更呈現6連升的光景，累升1,232點，氣勢可謂一時無倆，北水再淨流入15.3億元，今年以來繼續維持淨流入的優勢；市場上繼續存在「憧憬」，認為恒指於農曆年前會繼續造好，更指會有望挑戰去年12月高位21,070點。但外資摩根士丹利則未有因這短暫的升勢而改善對港股的看法，仍維持恒指今年底基本見19,400點的預測。

當投資者對中美關係的看法有所緩和之際，狂人特朗普再度使出「估你唔到」的本性，突然在上任後的第二日，討論2月1日起對中國貨物加徵10%關稅，令恒指銳勢立即受阻，除跌穿20,000點外，連19,800點也宣告失守，暫退守於50天線(即 19,691點)及100天線(即19,666點)，現階段希望恒指在此水平能夠守住。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）